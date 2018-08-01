Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Герой? Не нужны мне никакие звёзды. Для своего народа, для определённого числа людей моей страны я и так герой. Мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идёшь и люди говорят, что они молятся и переживают, — это признание, а не звёзды, которые вы там раздаёте кому попало», — приводит слова Усика Sportarena.

22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

После боя премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидали услышать от Усика фразу хорватского футболиста Домагоя Виды.