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Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины
01 августа 2018, 19:09 • 138 • Украина
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
@wbsuperseries Twitter
«Герой? Не нужны мне никакие звёзды. Для своего народа, для определённого числа людей моей страны я и так герой. Мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идёшь и люди говорят, что они молятся и переживают, — это признание, а не звёзды, которые вы там раздаёте кому попало», — приводит слова Усика Sportarena.
22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
После боя премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине ожидали услышать от Усика фразу хорватского футболиста Домагоя Виды.
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