Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему без личного участия президента в стране даже родить не могут
Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела Савченко
Потоп в Конотопе
Альтернатива ВСУ: зачем Украине нужны бригады территориальной обороны
Главная / Украина

Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины

01 августа 2018, 19:09  •  138 • Украина
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
 
@wbsuperseries Twitter
 

«Герой? Не нужны мне никакие звёзды. Для своего народа, для определённого числа людей моей страны я и так герой. Мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идёшь и люди говорят, что они молятся и переживают, — это признание, а не звёзды, которые вы там раздаёте кому попало», — приводит слова Усика Sportarena.

22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

После боя премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидали услышать от Усика фразу хорватского футболиста Домагоя Виды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

138
Источник
Похожие новости
01 августа 2018, 12:39
Альтернатива ВСУ: зачем Украине нужны бригады территориальной обороны
01 августа 2018, 19:09
Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве
01 августа 2018, 15:54
Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела Савченко

01 августа 2018, 15:54
В Совфеде оценили намерение Порошенко предъявить России иск
01 августа 2018, 15:54
В «Нафтогазе» рассказали о способах остановить «Северный поток-2»
01 августа 2018, 15:54
В Госдуме прокомментировали планы Порошенко подать иск против России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 июля 2018, 08:55
Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку
26 июля 2018, 02:40
Почему так мощно отмазывают сбившего девочку?
31 июля 2018, 07:39
Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя
30 июля 2018, 08:54
Страны-лимитрофы и премия Дарвина
27 июля 2018, 06:10
Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.