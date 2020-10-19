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«Усик следующий»: Бандеровцы объявили поражение Ломаченко национальным праздником и устроили шабаш в сети
19 октября 2020, 01:15 • 120 • Украина
Спорное поражение украинского боксера Василия Ломаченко в чемпионском бою с американцем Лопесом вызвало бурю злорадства у украинских «патриотов», которые устроили в сети настоящий антироссийский и антиправославный шабаш.
Бандеровцы устроили соревнование, кто придумает «лучшую» шутку по поводу поражения «малороса» Ломаченко. Особенно отличился главарь одесской ячейки запрещенной в России нацистской организации «Правый сектор» Стерненко. Помимо злобных картинок нацист записал специальное видео, в котором поделился радостью от поражения Ломаченко.
«Сегодняшний выпуск про хорошие новости – Василий Ломаченко проиграл бой американцу Лопесу и потерял все свои титулы. На самом деле Лопес сделал с Ломаченко то, что хотели сделать с ним миллионы украинцев. И я не понимаю, как такое вообще могло произойти, неужели Ломаченко не помогли «московские попы»? — сказал Стерненко.
По его словам, украинцам не только можно, но и просто необходимо радоваться поражению Ломаченко, так как он поддерживал Православную церковь и единство с Россией.
«Можно и необходимо радоваться, если вы в отличие от того же Ломаченко уважаете свою страну… Напомню вам, что Ломаченко недавно снялся в фильме, в котором возвеличивают дружбу с русскими. Ломаченко плевать, что русские – это оккупанты и что они оккупировали часть его страны. Он считает, что с русскими можно дружить. Он считает, что русские и украинцы – это один народ», — рассказал о причинах своей ненависти Стерненко.
Любопытно, что его в комментариях под постом поддержал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский, высмеявший благословение предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
Ниже можно ознакомиться с комментариями украинских пользователей под видео с пятиминуткой ненависти от Стерненко.
Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в съемках документального православного фильма российского монастыря «Корсунская пустынь» под названием «Здравствуй, брат! Христос воскрес».
С российской стороны в фильме снялись боец-рукопашник Алексей Назаров и мастер спорта по боксу Александр Трубников. Съемки фильма проходили как на Украине, так и в России. Принял участие в фильме и предстоятель украинской части Русской церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступивший с проникновенной проповедью про единство разделенных границами русских православных братьев.
Нацист Стерненко в свою очередь является подозреваемым по делу об убийстве. Каждое заседание, на котором рассматривается его дело, сопровождается беспорядками, стычками с полицейскими и нападениями на журналистов со стороны нацистских формирований. 15 июня беспорядки достигли своего пика, когда радикалы начали, фактически, стали применять силу против правоохранителей.
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