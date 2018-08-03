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Усик рассказал о «беспощадном» шпице, который охраняет его награды
03 августа 2018, 23:09 • 59 • Украина
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик признался, что его боксёрские пояса охраняет шпиц Снег.
© Владимир Астапкович РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».
«Ещё не стоит, потому что ремонт заканчивается. Он у меня сейчас дома стоит, друзья его привезли. Он на месте, пояса дома под замком. Собака у меня есть дома, охраняет... Шпиц. Он у меня очень жёсткий. Его зовут Снег, он беспощадный», — ответил спортсмен на вопрос о том, где стоит кубок Мохаммеда Али.
Ранее сообщалось, что Усик прочитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе после победы в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым.
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