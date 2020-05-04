Усик предупредил украинцев: Вам обязательно вернётся назад та гадость

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе и обладатель Кубка Мохаммеда Али Александр Усик во время выступления на Dream BIG Forum обратился к неверующим в Бога украинцам, призвав задуматься о будущем.«Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы», – сказал Усик в эфире Youtube-канала Артура Мхитаряна.