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Усик предупредил украинцев: Вам обязательно вернётся назад та гадость
04 мая 2020, 17:10 • 42 • Украина
Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе и обладатель Кубка Мохаммеда Али Александр Усик во время выступления на Dream BIG Forum обратился к неверующим в Бога украинцам, призвав задуматься о будущем.
«Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы», – сказал Усик в эфире Youtube-канала Артура Мхитаряна.
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