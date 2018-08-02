Усик окончательно отклеился

Александр Усик, олимпийский чемпион Лондона-2012 по боксу в первом тяжелом весе, после победы в титульном бою в Москве над россиянином Муратом Гассиевым оказался в непростой ситуации. Президент Порошенко назвал итог боя исторической победой над врагом, премьер Украины Гройсман поспешил представить Усика к званию героя Украины. Но ряд самостийных депутатов и писателей возмутило то, что Усик не стал кричать «Слава Украине!» в «Олимпийском». И негодовали по поводу того, что Александр говорил о спорте, грамотно уходя от политики и не желая представлять свой бой с Муратом как символ сражения двух стран-соседей.

Сам Усик, родившийся 31 год назад в советском Симферополе, так ответил на обвинения в трусости: «Не нужны мне звезды. Для своего народа я и так являюсь героем. Лучше верните мир в мою страну!» За что немедленно получил проклятие от украинской прессы: «Стопроцентный враг Украины!»