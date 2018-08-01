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Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым

01 августа 2018, 22:24  •  167 • Украина
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) не скандировал лозунг «Слава Украине».
 
РИА Новости
 

«После приезда на Украину много людей начали высказывать мнение, что мне дать, что забрать. Не надо мне ничего давать. Я хочу сказать, что я готов был бы 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается», — приводит слова Усика «Обозреватель».

22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

После боя в адрес украинца посыпалась критика из-за политических аспектов прошедшего боя.

Ранее Усик ответил на критику в свой адрес.

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