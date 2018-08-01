Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) не скандировал лозунг «Слава Украине».

«После приезда на Украину много людей начали высказывать мнение, что мне дать, что забрать. Не надо мне ничего давать. Я хочу сказать, что я готов был бы 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается», — приводит слова Усика «Обозреватель».

22 июля Усик победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

После боя в адрес украинца посыпалась критика из-за политических аспектов прошедшего боя.

Ранее Усик ответил на критику в свой адрес.