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Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку

01 сентября 2019, 17:09  •  96 • Украина
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории.
 
© Matt Wilkinson/imago sportfotodienst globallookpress.com
 

Как заявил Усик в эфире YouTube-канала SecondsOut, его следующий поединок состоится 12 октября. Соперником украинского боксёра станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг.

За свою карьеру 32-летний украинец провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу (12 —  досрочно).

В своём последнем поединке он нокаутировал британца Тони Беллью.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.

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