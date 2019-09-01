|
Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку
01 сентября 2019, 17:09 • 96 • Украина
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории.
© Matt Wilkinson/imago sportfotodienst globallookpress.com
Как заявил Усик в эфире YouTube-канала SecondsOut, его следующий поединок состоится 12 октября. Соперником украинского боксёра станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг.
За свою карьеру 32-летний украинец провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу (12 — досрочно).
В своём последнем поединке он нокаутировал британца Тони Беллью.
Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 01:39
|
26 августа 2019, 18:24
|
27 августа 2019, 04:09
|
26 августа 2019, 11:54
|
29 августа 2019, 04:39
|
30 августа 2019, 09:54
|
29 августа 2019, 04:54