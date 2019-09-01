Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории.

Как заявил Усик в эфире YouTube-канала SecondsOut, его следующий поединок состоится 12 октября. Соперником украинского боксёра станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг.

За свою карьеру 32-летний украинец провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу (12 — досрочно).

В своём последнем поединке он нокаутировал британца Тони Беллью.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.