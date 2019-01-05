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Усик может провести бой с Поветкиным

05 января 2019, 21:39  •  77 • Украина
Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о возможных соперниках бойца для поединка в тяжёлом весе.
 
© Alan Stanford globallookpress.com
 

«Есть проблемы с подбором соперников для Усика в тяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведёт в апреле бой с Джошуа», — приводит его слова Isport.

При этом Красюк отметил, что на данный момент команда спортсмена не ведёт переговоров о будущем поединке. 

«Из хороших оппонентов для дебюта Усика в тяжёлом весе остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70% кто-то из них станет первым соперником Усика в новом дивизионе», — сказал Красюк.

В 2018 году Усик провёл три поединка на профессиональном ринге, победив латвийца Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева по очкам, а также нокаутировав британца Тони Беллью. Украинец стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе и первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.

Ранее россиянин Мурат Гассиев заявил, что лучшим подарком на Новый год для него стал бы бой-реванш с Усиком.

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