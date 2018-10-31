Усик хочет провести поединок с Джошуа на «Уэмбли»

Украинский боксёр Александр Усик заявил о желании встретиться с британцем Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли».

«Мне очень понравилась атмосфера на «Уэмбли», я бы с радостью провёл здесь поединок против Джошуа. Я не вижу в нём ничего особенного. Он просто хорошо натренирован», — цитирует Усика Daily Mirror.

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