Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин не поедет на конференцию по Ливии, но Россию представят достойно - Песков
За 5 лет наше гражданство получили 1 миллион мигрантов
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
Все из-за НАТО: В Германии две трети новой военной техники вышло из строя
Главная / Украина

Усик хочет провести поединок с Джошуа на «Уэмбли»

31 октября 2018, 19:27  •  79 • Украина
Украинский боксёр Александр Усик заявил о желании встретиться с британцем Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли».
 
globallookpress.com
 

«Мне очень понравилась атмосфера на «Уэмбли», я бы с радостью провёл здесь поединок против Джошуа. Я не вижу в нём ничего особенного. Он просто хорошо натренирован», — цитирует Усика Daily Mirror.

Ранее стал известен новый соперник Александра Емельяненко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

79
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 23:54
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Черкасского
30 октября 2018, 23:54
Украинский омбудсмен сообщила о дальнейшей судьбе капитана «Норда»
31 октября 2018, 09:39
Депутат Рады заявил о катастрофической ситуации в экономике Украины

31 октября 2018, 12:54
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
31 октября 2018, 19:27
Усик хочет провести поединок с Джошуа на «Уэмбли»
31 октября 2018, 19:27
Морякам судна «Норд» на Украине не вернули российские паспорта
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 октября 2018, 06:39
В Грузии заговорили о гражданской войне и помиловании Саакашвили
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российски...
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
31 октября 2018, 00:09
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тим...
31 октября 2018, 09:54
Порошенко отказался «сдать суверенитет» в обмен на газ из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
25 октября 2018, 20:39
Болтон был явно удивлен нежеланием Путина заигрывать и нравиться - Соловьев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.