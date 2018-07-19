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Усик: если ведёшь себя как поросёнок — значит, ты и есть поросёнок
19 июля 2018, 22:24 • 76 • Украина
Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о поддержке многих россиян в предстоящем поединке в рамках финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым.
© K-G Z Fougstedt globallookpress.com
«Я не читаю социальные сети, они мне не нужны. Там просто нет ничего интересного для меня. Когда я был в Сочи на бое Мурата, ко мне подходили его земляки поздравляли с выходом в финал. Это нормально — уважать своего оппонента и не говорить о нём гадостей. Если ведёшь себя как поросёнок — значит, ты и есть поросёнок», — заявил Усик на пресс-конференции.
Он также рассказал о системе допинг-контроля в преддверии боя с Гассиевым.
«Ко мне в Киев приезжали допинг-офицеры в тренировочный лагерь. После боя тесты сдают оба боксёра. Сдаём и кровь, и мочу. У меня, как и у Мурата, подписан контракт с WBC (Всемирным боксёрским советом), так что всегда готов к тестированию», — отметил Усик.
Ранее россиянин Мурат Гассиев на пресс-конференции перед финальным боем WBSS с украинцем Александром Усиком прокомментировал тот факт, что некоторые российские зрители будут поддерживать его оппонента.
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