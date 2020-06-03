Усидит ли Арсен Аваков в своём кресле под натиском неутомимого Мишико Саакашвили?

Помните пикировку Авакова и Саакашвили на одном из заседаний правительства Украины несколько лет назад – «Мне ещё никто так не говорил – бе-бе-бе»? Накануне Саакашвили вернулся в Киев, и прерванное его отсутствием противостояние двух горячих южных хлопчиков возобновилось. Только теперь за Саакашвили – Джордж Сорос. Мощный тыл. А у Авакова теперь тыла нет, он, по сути, один. И вот уже фракция «Голос» собирает голоса в Раде за отставку министра. И «Голос» поддерживает часть «Слуг народа».

Ситуация для Авакова – хуже не придумать. Видно, Саакашвили всё же твёрдо решил пристроить на его место кого-то из своего бродячего грузинского шапито. То, что голоса за отставку Авакова собирает «Голос», это полбеды. Беда – то, что вместе с «Голосом» проголосуют «соросята» из президентской фракции. И как знать, не докупят ли они недостающие голоса у мажоритарщиков – для украинского парламентаризма подобная практика – в порядке вещей. Таким образом, ситуация шаткая. И Аваков может полагаться только на прикормленных бандеровцев из добровольческих карательных батальонов. Это, конечно, сила, но не всемогущая. К тому же, бандеровцам ничего не стоит бросить свергнутого покровителя и перейти к новому. А то, что Аваков кормил их с руки – так и что с того?

Выступление в Раде «слуги народа» Евгения Шевченко показательно – по сути, он поднимает всю фракцию против Авакова (читай – за то, чтобы Саакашвили посадил в его кресло то ли Згуладзе, то ли Сакварелидзе, то ли ещё кого-то – несть им числа). «Я в первую очередь хочу обратиться к своим коллегам из фракции «Слуги народа» и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, с яйцами, или мы будем дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции «Слуга народа» практически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел. Я считаю, что этот беспорядок нужно прекращать. Набраться силы, перестать бояться и сделать правильное решение - отправить Авакова в отставку. Его время вышло».

А ведь Зеленского предупреждали, что возвращать Саакашвили в Киев не только опасно, но и разрушительно – рушатся последние связи, гарантировавшие Зеленскому какую-никакую стабильность пребывания у власти. Уберут «соросята» Ермака, свергнут Авакова – и кто останется за спиной у Зеленского? Один Баканов, не имеющий у себя в СБУ никакого управленческого веса. И долго ли Зеленскому при таком раскладе оставаться президентом?