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Ушёл по-английски: 99-летнего супруга Елизаветы II выписали из больницы

16 марта 2021, 20:35  •  86 • В мире
Сегодня стало известно, что 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, выписался из больницы, причём покинул её "по-английски", не через основной вход, а через боковую дверь. Это была самая длительная госпитализация за всю жизнь мужа Её Величества.
Герцог Эдинбургский, которому через несколько месяцев исполнится сто лет, покинул больницу Эдуарда VII в Лондоне. СМИ сообщают, что принц Филипп вышел через боковой вход и сел в чёрный BMW, после чего отправился в Букингемский дворец.
Принца Филиппа госпитализировали 16 февраля из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что ему диагностировали опасное инфекционное заболевание, но не COVID-19. Через некоторое время пожилому супругу королевы сделали операцию на сердце, которая прошла успешно.
Таким образом, 99-летний принц провёл в больничной палате 28 дней, что стало самой длительной его госпитализацией.

В официальном заявлении Букингемского дворца говорится, что Его Королевское Высочество чрезвычайно благодарен всему медицинскому персоналу, который за ним ухаживал. Также принц Филипп выразил признательность всем, кто переживал за его здоровье и присылал добрые слова поддержки.

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