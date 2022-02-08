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Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным

08 февраля 2022, 05:50  •  116 • Политика
После длительных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эммануэль Макрон решил "освежить голову" прогулкой.
Двухсторонняя встреча лидеров России и Франции продлилась более пяти часов. После встречи в Кремле президент Эммануэль Макрон решил пройтись по Красной площади. Без головного убора и в легком пальто он неторопливо прогулялся от гостиницы Four Seasons в сторону Собора Василия Блаженного, а затем отправился на отдых. Ночью в Москве было около 0 градусов, без осадков и ветра.
Президента Франции в его ночном рандеву сопровождали посол Пьер Леви, члены делегации, журналисты и военные. Побыть в одиночестве Макрону не удалось. Он на ходу выслушивал своих собеседников.
Прогулка не была запланирована по протоколу, видимо высокий гость принял решение внезапно. Возможно, после того, как он услышал ряд заявлений от президента России, в том числе и по поводу договора о гарантия безопасности, ответа США и НАТО со стороны России и политики санкций.
На входе гостиницы Эммануэль Макрон на прощание журналистам улыбнулся, сообщает РИА Новости. Гулял он по Красной площади без маски.
Утром, 8 февраля он улетает на переговоры в Киев. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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