Ушёл из жизни российский сенатор. У политика остановилось сердце

На 68 году жизни ушёл российский сенатор Михаил Пономарёв. У политика остановилось сердце. Последние пять лет он работал на должности замглавы комитета Совета федерации по экономической политике. Со словами соболезнований к родственникам умершего обратилась Валентина Матвиенко.

Скончался представитель Тюменской области в Совфеде Михаил Пономарёв. Информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на собственный источник в парламенте.

Сенатор ушёл на 68 году жизни. У него остановилось сердце. Последние пять лет он работал на должности замглавы комитета Совета федерации по экономической политике.

Ранее он находился на посту депутата Тюменской областной думы. Пономарёв был удостоен орденов Дружбы и Почёта.

Со словами соболезнований к родственникам сенатора обратилась спикер СФ Валентина Матвиенко. Она также подчеркнула, что ушедший политик сделал очень много для улучшения социальной и экономической сфер в городах Урала.