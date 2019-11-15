Ушёл добровольно, но под давлением: В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии

Россия признала законность назначения Жанин Аньес на пост президента Боливии, потому что предыдущий глава государства добровольно ушёл в отставку. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Евгений Примаков.

Политик уточнил, что Эво Моралес подписал заявление под давлением, но решение принял самостоятельно. Юридически всё было сделано правильно, а все потенциальные преемники политика также сложили полномочия.

Теперь главной задачей является стабилизация ситуации, прекращение кровопролития и пресечение "охоты на ведьм". Недопустимо, чтобы конфликт перетёк в гражданскую войну.

"Мы очень надеемся, что Жанин Аньес проведёт, как и обещала, свободные демократические выборы, на которых победит тот, кого действительно поддерживает большинство боливийского общества", - добавил Примаков.

Ранее стало известно о том, что Эво Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.