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Ушёл добровольно, но под давлением: В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии

15 ноября 2019, 14:09  •  96 • Политика
В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии - старого и нового. Дело в том, что Эво Моралес сложил полномочия под давлением, хоть и добровольно. При этом Москва выступает против преследования ушедших в отставку политиков.
Россия признала законность назначения Жанин Аньес на пост президента Боливии, потому что предыдущий глава государства добровольно ушёл в отставку. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Евгений Примаков.
Политик уточнил, что Эво Моралес подписал заявление под давлением, но решение принял самостоятельно. Юридически всё было сделано правильно, а все потенциальные преемники политика также сложили полномочия.
Теперь главной задачей является стабилизация ситуации, прекращение кровопролития и пресечение "охоты на ведьм". Недопустимо, чтобы конфликт перетёк в гражданскую войну.
"Мы очень надеемся, что Жанин Аньес проведёт, как и обещала, свободные демократические выборы, на которых победит тот, кого действительно поддерживает большинство боливийского общества", - добавил Примаков.
Ранее стало известно о том, что Эво Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

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