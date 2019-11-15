|
Ушёл добровольно, но под давлением: В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии
15 ноября 2019, 14:09 • 96 • Политика
В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии - старого и нового. Дело в том, что Эво Моралес сложил полномочия под давлением, хоть и добровольно. При этом Москва выступает против преследования ушедших в отставку политиков.
Россия признала законность назначения Жанин Аньес на пост президента Боливии, потому что предыдущий глава государства добровольно ушёл в отставку. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Евгений Примаков.
Политик уточнил, что Эво Моралес подписал заявление под давлением, но решение принял самостоятельно. Юридически всё было сделано правильно, а все потенциальные преемники политика также сложили полномочия.
Теперь главной задачей является стабилизация ситуации, прекращение кровопролития и пресечение "охоты на ведьм". Недопустимо, чтобы конфликт перетёк в гражданскую войну.
"Мы очень надеемся, что Жанин Аньес проведёт, как и обещала, свободные демократические выборы, на которых победит тот, кого действительно поддерживает большинство боливийского общества", - добавил Примаков.
Ранее стало известно о том, что Эво Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2019, 00:24
|
13 ноября 2019, 06:54
|
12 ноября 2019, 17:39
|
09 ноября 2019, 18:09
|
14 ноября 2019, 10:24
|
10 ноября 2019, 07:09
|
10 ноября 2019, 03:54