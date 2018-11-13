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Ушли в минус
13 ноября 2018, 15:09 • 92 • Карикатуры
Десять крупных украинских городов остаются без отопления. По словам депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в их числе — Северодонецк, Смела и Кривой Рог. Уже сейчас температура воздуха на Украине падает ниже нуля, а днем идет снег.
© Виталий Подвицкий
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