Ушли в минус

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Десять крупных украинских городов остаются без отопления. По словам депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в их числе — Северодонецк, Смела и Кривой Рог. Уже сейчас температура воздуха на Украине падает ниже нуля, а днем идет снег.

© Виталий Подвицкий