«Ушли в бессмертие»: как десантники 6-й роты 20 лет назад приняли неравный бой с террористами в Чечне

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье погиб почти весь личный состав 6-й псковской парашютно-десантной роты. Из 90 военнослужащих выжили только шесть человек. «Голубые береты» стали заслоном на пути порядка 2,5 тыс. боевиков, намеревавшихся совершить прорыв у селения Улус-Керт. В неравном бою при поддержке артиллерии десантники уничтожили до 400 бандитов. В первой половине 2000-х годов федеральные войска ликвидировали всех полевых командиров, организовавших нападение на 6-ю роту. В память о подвиге российских военнослужащих в Чечне, на месте их гибели, был установлен поклонный крест, а в Грозном появилась улица 84 Псковских Десантников. По мнению экспертов, героизм «голубых беретов» позволил предотвратить дестабилизацию обстановки на всём Северном Кавказе.

20 лет назад вблизи чеченского населённого пункта Улус-Керт погибла почти вся псковская 6-я парашютно-десантная рота. Выполняя боевое задание, военнослужащие отказались отступать перед натиском бандформирований. Несмотря на более чем 20-кратное превосходство боевиков, десантникам долгое время удавалось отражать атаки террористов. В том неравном сражении жертвами боевиков стали 84 из 90 десантников. Потери противника составили около 400 человек убитыми.

«Полчаса передышки — и снова атака»

27 февраля 2000 года в разгар Второй чеченской кампании 104-й парашютно-десантный полк 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков) получил приказ выдвинуться на высоту 776,0 и гору Исты-Корд в Аргунском ущелье неподалёку от Улус-Керта. Перед военнослужащими была поставлена задача создать там опорные пункты и не допустить прорыва бандформирований.

В район Улус-Керта отправился личный состав 6-й роты и 3-го взвода 4-й роты 104-го полка ВДВ. Руководил действиями псковских десантников командир 2-го парашютно-десантного батальона подполковник Марк Евтюхин. 28 февраля первыми на высоту 776,0 прибыли разведчики и 1-й взвод 6-й роты. Остальная часть военнослужащих двигалась позади.

Густой туман помешал авангарду десантников обустроить на высоте опорный пункт, поэтому было принято решение подождать до утра и найти место для ночлега. На следующий день, 29 февраля, подразделения ВДВ возобновили движение. Однако разведдозор «голубых беретов» обнаружил засаду боевиков в 100—150 м от взводов 6-й роты.

Военнослужащие открыли стрельбу по террористам. Их атаку поддержал огонь артиллерии. В ответ бандиты начали подтягивать подкрепление и в короткое время смогли сосредоточить силы, многократно превосходящие число державших оборону псковских десантников. В общей сложности против 90 военнослужащих выступили около 2,5 тыс. боевиков.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, в этих условиях было принято «единственно верное решение — совершить отход на высоту 776,0 и там организовать оборону». Отход псковских десантников прикрывали разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьёва. Завязался тяжёлый бой, обе стороны начали нести потери.

Действиями бандформирований руководил арабский наёмник Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем). В подчинении у него находились группировки полевых командиров Бауди Бакуева, Вахи Арсанова, Идриса Хатуева и выходца из Саудовской Аравии, террориста Абу Валида.

В ночь на 1 марта 2000 года десантников атаковал отборный отряд террористов «Джамар» численностью более 400 человек. Однако военнослужащие выдержали несколько волн ночных атак боевиков, понёсших крупные потери. Значимую роль в сдерживании натиска террористов играла поддержка артиллерии 104-го и 234-го полков ВДВ, огонь которых корректировал гвардии капитан Виктор Романов.

Личный состав 6-й парашютно-десантной роты

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«Они просто стеной шли на нас — глаза выпученные, орут: «Аллах, акбар!». Одну волну перестреляем, полчаса передышки — и снова атака... Много их было», — вспоминал впоследствии участник боя гвардии сержант Андрей Поршнев.

1 марта в 01:50 террористы прекратили огонь и предложили 6-й роте отойти с занятых рубежей. Гвардейцы отказались выполнить требования бандитов, решив сражаться до подхода подкрепления.

В 05:10 боевики предприняли массированную атаку со всех направлений. К этому времени от многочисленных ран скончался Виктор Романов. Корректировку огня взял на себя Марк Евтюхин. Десантники понесли тяжелейшие потери, но продолжали сопротивляться. Осознавая неизбежность прорыва врага, Евтюхин вызвал огонь артиллерии на себя. В 06:10 радиосвязь с ним оборвалась.

Помимо Андрея Поршнева, в сражении у высоты 776,0 выжили гвардии старший сержант Александр Супонинский, гвардии рядовые Евгений Владыкин, Вадим Тимошенко, Роман Христолюбов, Алексей Комаров. Десантники и артиллеристы 104-го и 234-го полков ВДВ уничтожили около 400 террористов, в том числе Идриса Хатуева. Также была полностью разгромлена банда Абу Валида.

12 марта 2000 года и. о. президента РФ Владимир Путин присвоил 22 десантникам (21 — посмертно) звание Героя России, 68 (63 — посмертно) солдат и офицеров были награждены орденами Мужества. В Грозном в честь павших российских военнослужащих появилась улица 84-х Псковских десантников, а в Улус-Кертете, на месте их гибели, — монумент «Поклонный крест».

«Долг, честь и Родина стали высшими ценностями»

Гибель 6-й роты не осталась без возмездия. Все полевые командиры, руководившие террористами, погибли. Бакуев был ликвидирован в конце 2000 года, Хаттаб — в марте 2002 года, Арсанов — в мае 2005 года, Абу Валид, который помимо прочего являлся одним из организаторов взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске, был уничтожен в апреле 2004 года.

Некоторые участники нападения на псковских десантников были задержаны правоохранителями и осуждены на длительные тюремные сроки. В 2016 году гражданин Ливии Сулейман Ухейда и житель Ставропольского края Алаудин Меньлибаев получили по 14 и 15 лет заключения соответственно. В 2018 году Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев были приговорены к 15,5 и 16 годам колонии строгого режима. В апреле 2019 года 16 лет тюрьмы получил Шамиль Казбулатов.

К 20-летию боя в районе высоты 776,0 в Москве, Пскове и Улус-Керте прошли памятные мероприятия с участием родственников погибших героев и официальных лиц. Выступая у «Поклонного креста», глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подвиг десантников 6-й роты и других подразделений позволил победить терроризм в регионе и предотвратить разрушение России.

«В этой борьбе погибли тысячи достойных защитников Отечества. Среди них были бойцы героической 6-й роты, которые стали примером доблестного служения Родине. Наш долг — никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной 6-й роте. Слава всем, кто погиб, защищая Россию», — сказал Кадыров.

В своей речи у «Поклонного креста» заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак обратился к родственникам павших десантников. По его словам, «20 лет назад жизнь десятков семей разделилась на до и после». Сенатор назвал военнослужащих 6-й роты «истинными воинами, для которых долг, честь и Родина стали высшими ценностями».

Памятные мероприятия у монумента «Поклонный крест» в Улус-Керте

Как заявил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Виктор Купчишин, псковские десантники, преградившие путь террористам, «ушли в бессмертие», до конца выполняя свой воинский долг. Он напомнил, что в составе подразделения наравне с офицерами мужественно воевали 18-летние военнослужащие срочной службы.

«Вчерашние мальчики, вышедшие только что из-за школьной парты, вряд ли специально готовили себя к подвигу, но были готовы безоговорочно защитить нашу любимую Родину. И когда настал такой час, они не отступили перед противником, который более чем в 20 раз превосходил их по численности. Они приняли неравный бой и победили», — подчеркнул Купчишин.

В разговоре с RT участник контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев заявил, что подвиг псковских десантников позволил предотвратить продвижение боевиков в равнинные районы Чечни и другие республики Северного Кавказа. Кроме того, 6-я рота сорвала планы полевых командиров по дестабилизации политической обстановки в регионе.

«Я как непосредственный участник тех событий могу сказать, что значение подвига десантников чрезвычайно велико. Боевики намеревались расшатать обстановку накануне президентских выборов, которые благодаря нашим бойцам благополучно прошли 26 марта 2000 года. Наши военнослужащие пожертвовали собой, чтобы не допустить прорыва террористов, спасли своих товарищей и мирных жителей», — сказал Голубев.

В разговоре с RT руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин обратил внимание на то, что Вторая чеченская кампания была сложным испытанием для федеральных сил. По его словам, победа в той войне досталась России дорогой ценой.

Жилин заявил, что ради памяти павших военнослужащих нельзя игнорировать тот факт, что подвиги, которые они совершили, к сожалению, были во многом следствием существовавших в российской армии системных проблем. Как считает эксперт, 20 лет назад вблизи Улус-Керта разыгралась «настоящая драма», так как десантники держали оборону в надежде на подкрепление. Однако подкрепление не прорвалось, и высоту пришлось накрыть артиллерийским огнём.