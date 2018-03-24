Ушли под звуки колокола: В британском посольстве сказали последнее прощай высланным дипломатам

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В посольстве Британии рассказали, как попрощались с высланными из РФ дипломатами.

Посольство Великобритании в Москве попрощалось с высланными из России дипломатами. В британском представительстве пообещали продолжить работу по налаживанию связей между Москвой и Лондоном.

По традиции высланных дипломатов провожали звуками корабельного колокола. Он звонил столько раз, сколько лет проработал каждый из высланных дипломатов. Оставшиеся в России британские дипломатические работники поблагодарили коллег за службу и пообещали продолжить их работу.

"Мы хотели бы поблагодарить всех и подчеркнуть, что наша работа по налаживанию связей между гражданами Великобритании и России будет продолжаться", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, что Россия объявила персонами нон грата и выслала из страны 23 дипломата Великобритании. Это стало ответной реакцией на аналогичные действия властей Соединенного Королевства в отношении российских дипломатических работников. Высылка дипломатов прошла на фоне скандала с отравлением британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Расследование дела еще даже толком не началось, но британские власти уже обвинили во всем Россию.