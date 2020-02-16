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Ушла на четыре часа и исчезла: В Новой Зеландии нашли тело туристки, пропавшей при странных обстоятельствах

16 февраля 2020, 11:54  •  66 • В мире
В Новой Зеландии нашли погибшей туристку Стефани Симпсон, которая решила в одиночку исследовать национальный парк Маунт-Аспиринг на Южном острове. Девушка считала, что её поход займёт всего четыре часа, но пропала на несколько дней при загадочных обстоятельствах. Спасатели обнаружили её мертвой недалеко от места, где её видели в последний раз. Сделать выводы о причине смерти пока невозможно.
В Новой Зеландии нашли туристку, которую искали последние несколько дней. Как пишет издание Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, Стефани Симпсон погибла. Её тело обнаружили недалеко от той территории, где её видели в последний раз неделю назад.
Напомним, Стефани Симпсон отправилась в национальный парк в одиночестве. Женщина предполагала, что поход займёт буквально четыре часа. Родные забили тревогу, когда она вовремя не вернулась домой. Спасатели долгое время не могли обнаружить Стефани, пропавшую при странных обстоятельствах, нашли лишь рюкзак и походную обувь.
Пока нельзя сказать, что стало причиной смерти 32-летней женщины. Возможно, этому поспособствовали неблагоприятные погодные условия. В тот день, когда пропала Стефани Симпсон, прошёл сильный дождь, началось подтопление некоторых частей национального парка. В тот же день в реке обнаружили ещё двух погибших туристов.

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