Ушки, тушки и Красная Шапочка. Как Зеленский пытается сохранить власть

Президент Украины Владимир Зеленский громкими заявлениями на пресс-конференции, в том числе о госперевороте, надеялся повысить свой рейтинг. И, безусловно, сохранить власть. О его плане размышляет украинский обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева.

Госпереворот на Украине был назначен Владимиром Зеленским на 1 декабря. Якобы людей собирал бизнесмен Ринат Ахметов (тот, кстати, всё опроверг). Однако собрать никого не получилось. Под вечер по улицам Киева походило несколько сотен человек. И на этом всё: "майдана", обещанного Зеленским, не случилось.

По мнению Марины Данилюк-Ярмолаевой, план Владимира Зеленского был гораздо глубже. Там нашлось место и ушкам, и тушкам, и даже... Красной Шапочке.

"Прямые переговоры с Россией без надёжных союзников типа США и Великобритании - это путь в никуда. Это где-то как Красная Шапочка с Волком, а рядом никакого Железного Дровосека. Такое себе, если честно. По сути, Зеленский на правах главнокомандующего - Верховного главнокомандующего, пардон, - предложил засунуть голову в пасть тигра. Но хищник не собирается облизывать нам ушки, он хочет съесть нашу тушку на обед", - так события автор описывает на страницах портала "Еспресо".

Печально, что политическая аналитика на Украине выглядит сегодня так...