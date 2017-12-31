Уши Трампа и Нетаньяху: Кто и зачем поджигает Иран

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Новая волна нестабильности захлестнула Иран. Западные СМИ наперебой сообщают о том, что антиправительственные протесты, начавшиеся в Исламской республике, перешли в столкновения с правоохранительными органами. Все указывает на очередную попытку проведения “цветной революции”.

Майдан по-персидски

Судя по всему, США и союзники решили применить в Иране проверенную технологию. О возможности смены режима через “гражданские протесты” говорилось еще в 2009 году в широко известном докладе Брукингского интститута:

Поскольку иранский режим непопулярен среди многих иранцев, самым очевидным и приемлемым методом достижения его устранения было бы содействие в развитии народной революции в соответствии с «бархатными революциями», которые свергли многие коммунистические правительства в Восточной Европе в 1989 году. Для многих сторонников смены режима кажется само собой разумеющимся, что Соединенные Штаты должны побуждать иранский народ взять власть в свои руки и что это будет наиболее легитимный метод смены режима.

Классический “майданный” сценарий разворачивается на наших глазах. Изначально люди вышли на улицы из-за резкого роста цен на куриные яйца. Недовольство экономическим положением, рост безработицы и санкции со стороны Запада – излюбленные поводы для провокаторов, выводящих людей на улицы.

Б. Нетаньяху и Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Далее в невооруженной, но агрессивной толпе появляются неизвестные люди, процирующие насилие и столкновения с полицией, после чего убивают или тяжело ранят несколько протестующих. Так получилось и в этот раз: власти сообщают о по крайней мере двух погибших.

В Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что гибель людей была вызвана стрельбой, которую открыла группа неизвестных, вооруженная охотничьим и боевым оружием. По версии КСИР, эти люди пришли на акцию протеста, а затем принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения. Сценарий один-в-один повторяет события на киевском майдане, когда в так называемую “небесную сотню” и бойцов беркута стреляли одни и те же люди, подготовленные американскими спецслужбами.

Как по заказу кадры с ранеными появляются в крупных западных СМИ:

BBC News

Безусловно, в Иране существуют экономические проблемы, серьезное расслоение общества, высокая безработица. Однако западные политики и СМИ, а также сети их влияния внутри страны интерпретируют это таким образом, что во всем виноваты официальные иранские власти, и если народ их скинет, уровень жизни немедленно начнет расти. Опять же, схема, которая работает годами.

Геополитический контекст: израильские и вашингтонские "уши"

Давление США на Иран способствует упрочению связей Ирана с Россией

Усиление давления на Иран со стороны западных сетей влияния – очевидный результат решений, принятых в Белом доме. Взяв курс на окончательное сращивание с Израилем в вопросах политики на Ближнем Востоке, США неизбежно оттолкнули от себя Иран и другие региональные державы. Несмотря на то, что во внутренних вопросах Трамп расходится с глобалистами, неолибералами и значительной частью неоконов, он может прибегать к помощи их сетей на внешнем периметре, что мы и видим в Иране.

Русский ответ: Иран и Турция - курс на сближение с Россией

Другая версия – агентура действует полностью автономно. Сети, выстроенные еще во времена Обамы, сейчас проявили себя и работают против официального Тегерана, несмотря на то, что в Белом доме сейчас находится идеологический противник чернокожего демократа.

Россия и Иран

Важно понимать, что стабильный Иран необходим России. Наши страны достигли успеха в Сирии только благодаря сотрудничеству на множестве уровней: от военного до информационного. И если в Иране начнется своеобразная “персидская весна”, в первую очередь это ударит по совместным успехам наших стран. На данный момент пока нет угрозы стабильности иранского режима, однако нынешние протесты – тревожный сигнал, на который необходимо отреагировать соответствующим образом. Ирану – зачистить элиты от западных сетей, как это сделало турецкое руководство, а России – оказать информационную и разведывательную поддержку союзнику.

Афанасьев Андрей