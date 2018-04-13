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Ушел от бабушки: Порошенко хочет выйти из СНГ
13 апреля 2018, 13:39 • 100 • Карикатуры
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости выхода из СНГ, так как эта организация не признала «российскую агрессию»
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