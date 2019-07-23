Ушел на перерыв. На 10 лет. Работодатель не хватился своего сотрудника, угодившего в смертельный капкан из холодильников

Стало известно о том, что бывший сотрудник крупного американского супермаркета, который пропал без вести в 2009 году, оказалось, погиб на складе. Его тело нашли только сейчас.

Как передает CNN, в одном из подсобных помещений магазина стояли большие холодильники, на которые сверху складывали товар. Как говорят местные сотрудники, некоторые рабочие имеют привычку забираться прямо на холодильники, чтобы спрятаться от руководства и устроить себе внеплановый перерыв.

Бедолага нечаянно мог свалиться в 45-сантиметровый зазор между задней стенкой холодильника и стеной магазина. А поскольку он не мог самостоятельно выбраться, то, к сожалению, долгое время пришлось ему находиться в своей ловушке.

Он пытался, скорее всего позвать на помощь, но шум оборудования заглушал его крики. В итоге в этом капкане мужчина и погиб. Его удалось опознать по описанию одежды, в которой он уходил из дома в 2009 году.

Впрочем, были сделаны также анализы ДНК, которые подтвердили его личность. Трагедия была признана несчастным случаем.