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Ушел на перерыв. На 10 лет. Работодатель не хватился своего сотрудника, угодившего в смертельный капкан из холодильников

23 июля 2019, 15:24  •  115 • В мире
В США тело сотрудника магазина нашли на рабочем месте спустя 10 лет поисков. Отмечается, что бедолага ушел на перерыв и нечаянно угодил в смертельную ловушку прямо на рабочем месте. Но начальники даже не хватились своего подчиненного.
Стало известно о том, что бывший сотрудник крупного американского супермаркета, который пропал без вести в 2009 году, оказалось, погиб на складе. Его тело нашли только сейчас.
Как передает CNN, в одном из подсобных помещений магазина стояли большие холодильники, на которые сверху складывали товар. Как говорят местные сотрудники, некоторые рабочие имеют привычку забираться прямо на холодильники, чтобы спрятаться от руководства и устроить себе внеплановый перерыв.
Бедолага нечаянно мог свалиться в 45-сантиметровый зазор между задней стенкой холодильника и стеной магазина. А поскольку он не мог самостоятельно выбраться, то, к сожалению, долгое время пришлось ему находиться в своей ловушке.
Он пытался, скорее всего позвать на помощь, но шум оборудования заглушал его крики. В итоге в этом капкане мужчина и погиб. Его удалось опознать по описанию одежды, в которой он уходил из дома в 2009 году.
Впрочем, были сделаны также анализы ДНК, которые подтвердили его личность. Трагедия была признана несчастным случаем.

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