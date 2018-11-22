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Ушел из жизни начальник военной разведки Игорь Коробов, планировавший операции в Крыму и Сирии

22 ноября 2018, 16:24  •  118 • В России

Скорбная весть пришла из Минобороны:

«21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович».

На мой вопрос – о какой именно «тяжелой болезни» генерала идет речь, - в военном ведомстве ответили в духе разведчиков: «О той, которая, к великому сожалению, пока не лечится».

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГЛАВНОМ ВОЕННОМ РАЗВЕДЧИКЕ ГЕНШТАБА?

Игорь Коробов родился 3 января 1956 года в Вязьме. Служил в Вооруженных силах с 1973 года. Окончил (с отличием) Ставропольское высшее военное авиаучилище летчиков и штурманов, после которого служил в «Берлинском» истребительном авиаполку (базировался под Архангельском). В военной разведке – с 1985 года. Окончил Военную академию. Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года (после смерти предыдущего начальника – генерал-полковника Игоря Сергуна, скончавшегося от сердечной недостаточности).

До того, как возглавить ГРУ, Коробов курировал там вопросы стратегической разведки - в его ведении находились все зарубежные резидентуры управления.

Владел несколькими иностранными языками. Любопытно, что надев летную форму еще в лейтенантской юности, Коробов не изменил ей, даже став генералом.

Вторая эскадрилья 518-го авиационного Берлинского ордена Суворова полка. Крайний справа - старший лейтенант Игорь Коробов (между летчиками – «Коробок»). Аэродром Талаги, Архангельск, конец 1970-х гг.

НАГРАДЫ

Служба Коробова на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, в том числе и высшей степенью отличия - званием Героя России (в 2017 году). Кроме этого: он награжден орденами — «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Александра Невского, Суворова, Мужества, «За военные заслуги», «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и медалью «За отвагу».

ПОДЧИНЕННЫЕ – О СВОЕМ КОМАНДИРЕ

Офицеры ГРУ, служившие «под Коробовым», по понятным причинам не имеют права раскрывать свои звания и фамилии. Они рассказывали мне про Игоря Валентиновича «на условиях анонимности». От них я и узнал, что после смерти Сергуна в управлении опасались, что новым начальником могут назначить человека из других структур, ранее не сталкивавшегося с особенностями работы в военной разведке. И дружно радовались, когда узнали, что министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов послали представление президенту на Коробова. В Генштабе и Минобороны посчитали, что для стабильной работы управления необходима преемственность.

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Еще в должности зама начальника ГРУ Коробов занимался планированием и проведением операций Сил специального назначения во время возращения Крыма в состав России весной 2014 года (тогда главной задачей военных разведчиков было недопущение «второго Майдана» на полуострове и гражданской войны с участием вооруженных сил Украины).

С лета 2015 года Коробов вместе с офицерами Главного оперативного управления Генштаба участвовал в планировании операцию России в Сирии.

Февраль 2016 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Игорь Коробов, назначеный новым начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. ФОТО - Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

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Коробов участвовал в подготовке открытого доклада на состоявшейся осенью 2015 года в Москве международной конференции, где были проанализированы цели и вербовочная активность «Исламского государства» в центрально-азиатском регионе и республиках Урало-Поволжья и Северного Кавказа.

Подчиненные и сослуживцы Коробова рассказывают, что он стал «правой рукой» начальника ГРУ генерала Сергуна, пришедшего на смену Александру Шляхтурову (он возглавлял ГРУ во времена Сердюкова). «Реформа Шляхтурова» предусматривала сокращение численности бригад спецназа, а также передачу части подразделений в подчинение военным округам. Возглавив ГРУ, Сергун и его замы (среди которых был и Коробов) провели структурную реорганизацию ГРУ, откатив назад некоторые изменения своего бывшего начальника.

А еще мне рассказали: что когда Игорь Валентинович узнал, что с подачи министра обороны и начальника Генштаба Путин решил возвратить традиционное название управления с легендарной аббревитатурой «ГРУ», он сказал: что это для него «как еще один орден». Впрочем, за возращение этого названия он стал бороться с того дня, когда его переиначили…

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