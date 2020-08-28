Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев • 84 • Аналитика © РИА Новости / Григорий Сысоев Энергичный, напористый и даже довольно артистичный политик Синдзо Абэ оставался одним из самых активных партнеров Москвы на международной арене. Более десяти визитов в Россию и почти тридцать встреч с Владимиром Путиным — Абэ заработал репутацию самого пророссийского японского лидера за всю историю. Премьер не скрывал, что главная его цель — успеть разрешить территориальный спор. Но не успел и не разрешил. О том, что предпринял Синдзо Абэ и почему у него не получилось, рассказывает РИА Новости. "Давай проявим смелость" "Хорошая собака", — Абэ произнес эту фразу по-русски, поглаживая Юмэ по холке. "Да, но иногда и кусается", — предупредил Владимир Путин. Политики стояли на пороге сочинской резиденции президента. Премьер Японии приехал туда на Олимпиаду. Собаку японской породы акита-ину Путину подарили в благодарность за помощь пострадавшему от землетрясения и цунами северо-восточному региону. Ответным подарком от Путина в Японию отправился сибирский кот. Абэ настойчиво искал общения с российским лидером. Так и не согласовав даты визита Путина в Токио и проигнорировав недовольство Вашингтона, Абэ сам приезжал в Россию. Но встреча за встречей не приносили особых результатов. © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров Ручей" Абэ не опускал руки. В сентябре 2016-го он сорвал овации на Восточном экономическом форуме. Японский премьер признался в любви к Владивостоку и предлагал Путину обсуждать проблемы, "придя в девственный лес тайги в свете лучей солнца". Тогда ему наконец удалось зазвать к себе российского президента — да еще и с двухдневным визитом. Долгожданная поездка обещала стать исторической, но не оправдала ожиданий — не было даже намека на договоренность о Курильских островах. Речь шла лишь о некой совместной хозяйственной деятельности на спорных территориях (хотя для Москвы этот термин неприемлем: спорить-то не о чем — острова российские). А мирного договора, не заключенного сразу после Второй мировой, по-прежнему не было. Хотя Путин обнадежил, предложив "прекратить этот исторический пинг-понг и в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования". В 2018-м Путин выразил готовность подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Но Абэ лишь отшутился. При этом японцам разрешили посещать Курильские острова без виз — из гуманитарных соображений. С тех пор в российско-японских отношениях акцент показательно делали на экономику. Есть десятки проектов сотрудничества в той или иной степени проработки. Но в совместной хозяйственной деятельности на островах не продвинулись. Не сошлись по юридическому вопросу: Россия считает Курилы своими, соответственно, предлагала работать по российским законам. Приняв такие условия, Япония де-факто признала бы суверенитет Москвы над островами, поэтому Токио настаивал на создании "специальной системы" права и управления. Но не сложилось. Ушел, не разрешив вопросы Срок полномочий Абэ и так подходил к концу — он истекает в сентябре 2021 года. Но здоровье не позволило ему проработать еще год. Язвенный колит (хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки) послужил причиной его отставки в 2007-м. Затем состояние стабилизировалось, и в 2012-м Абэ снова избрали премьером. В результате он установил рекорд — 2799 дней во главе государства. Но болезнь обострилась, премьер зачастил в клинику. Родившийся в семье высокопоставленных политиков, Синдзо Абэ всегда был весьма амбициозным. И очень хотел оставить заметный след в истории. Мирный договор с Россией и компромисс по островам ему бы это гарантировали. Стремясь выйти из-под влияния США, Абэ усилил дипломатию в этом направлении. И хотя Вашингтон активно мешал Токио и Москве, на что неоднократно указывали российский МИД и японские СМИ, Абэ гнул свою линию. © РИА Новости / Михаил Климентьев Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Токио не стал вводить серьезные санкции из-за украинского кризиса 2014 года, не выслал российских дипломатов после покушения на Скрипаля в Британии в 2018-м. Но Путин твердо стоял на том, что Курильские острова — российская территория. А теперь и поправки к Конституции приняли, запрещающие любые действия по отчуждению тех или иных земель. Так что все оказалось тщетно. "Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией", — признался на пресс-конференции Синдзо Абэ. Договор вдолгую "Отставка — ожидаемое событие, обострение заболевания ее лишь ускорило", — говорит Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока. Он уверен: никакого замораживания межгосударственных отношений не произойдет. "По той простой причине, что в международной политике Россия нужна Японии не меньше, чем Япония России. Причем во всех сферах — политической, экономической, военно-стратегической и других", — объясняет эксперт. Другое дело, что встречи на высшем уровне не будут столь частыми. Что касается территориальных споров, то, как показывают опросы общественного мнения, в Японии поняли: российское руководство ни на какие уступки не пойдет. "А без этого формальный мирный договор для Токио теряет всякий смысл, ибо войны давно нет. Эта тема, на мой взгляд, постепенно будет уходить", — полагает Кошкин. © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 22 января 2019 Независимо от того, кто возглавит правительство, проблема так называемых северных территорий сохранится. "Хотя с учетом неудачного опыта Абэ в вопросе определения числа искомых Токио островов, видимо, все вернется на круги своя. Как и прежде, японцы будут требовать "вернуть" все южнокурильские острова и омывающие их, богатейшие ресурсами акватории", — отмечает Кошкин. В этих условиях, на взгляд эксперта, многое зависит от позиции Москвы: продолжит ли Кремль бесполезные переговоры по поводу Курил или прекратит обсуждение притязаний Японии в дипломатическом порядке. "Официальная позиция Токио по территориальному спору и мирному договору с Россией не изменится, но некоторые стилистические различия при новом премьере возможны, — рассуждает другой собеседник РИА Новости, автор Московского центра Карнеги Максим Крылов. — Один из кандидатов, бывший министр обороны Сигэру Исиба — сторонник более жесткой линии. Его вероятный конкурент, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида в этом отношении гораздо ближе к Синдзо Абэ". Скандалы, интриги, расследования: Юрий Ганус уволен из РУСАДА "Среди наиболее вероятных кандидатов в будущие премьер-министры — Сигэру Исиба, который уже пробовал свои силы в 2012-м и 2018-м годах, Таро Коно — текущий министр обороны и в прошлом министр иностранных дел, Фумио Кисида — бывший министр иностранных дел в 2012-2017 годах", — указывает в разговоре с РИА Новости Анна Киреева, доцент кафедры востоковедения, научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО. От фигуры будущего премьера зависит то, как будет трансформироваться стратегия по отношению к России. Таро Коно и Фумио Кисида как бывшие руководители японского МИД всегда выражали классическую позицию по этому вопросу и, скорее всего, будут придерживаться подобной линии и впредь, указывает Киреева. "Более того, Коно известен как консерватор на российском направлении. Таким образом, может произойти ужесточение японской позиции. Другие политики могут продемонстрировать и большую гибкость, но без такого лидерства и общественного мандата, который был у Абэ, они вряд ли захотят проводить подобную же политику на российском направлении, поскольку она рассматривается большей частью японского общества как провальная", — заключает собеседница агентства. Многие наблюдатели полагают, что, кто бы ни пришел на смену Абэ, в отношениях Токио и Москвы будет определенный откат. Ведь в Японии попросту нет другого политика, так же активно выступавшего за сближение с Россией. 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