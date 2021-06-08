Ушаков заявил о самом низком уровне отношений США и России

Отношения России и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны, что несет риски для всего мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе выступления на «Примаковских чтениях» в Москве во вторник, 8 июня.

«Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира», — подчеркнул он.

По словам Ушакова, обстановка в мире продолжает осложняться, деградирует глобальная система безопасности, появляются новые очаги напряженности. При этом особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток — Запад.

«Пресловутые санкции, спираль которых продолжает закручиваться, сильно мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности обстановке в мире в целом», — сказал он.

Ранее, 7 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили двойственный подход к отношениям с Россией. Генсек подчеркнул, что диалог с Москвой не является признаком слабости. Он необходим, чтобы «стремиться к лучшим отношениям».

В тот же день замгенсека НАТО сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена будет вестись поиск путей взаимодействия. Он также отметил важность продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическому контролю, ядерному противостоянию и по изменению климата.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.