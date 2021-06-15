Ушаков заявил о практически полностью согласованной повестке встречи Путина и Байдена

Повестка встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена согласована, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, из несогласованных моментов остался лишь один — он касается итоговых документов. В настоящее время стороны продолжают консультации по этому вопросу.

По словам Ушакова, встреча двух президентов будет полезна, стороны могут достигнуть понимания, и это будет сказываться на дальнейшем развитии отношений, которые сейчас в тупике.

Сообщается, что российского президента на вилле Ле Гранж в Женеве, где пройдут переговоры, встретит президент Швейцарии. Переговоры Путина и Байдена запланированы в библиотеке на первом этаже. Как ожидается, беседа лидеров России и США пройдет и в узком, и в расширенном составах. После переговоров состоятся раздельные пресс-конференции.

По словам Ушакова, будут обсуждаться ключевые для всего мира вопросы, среди которых состояние и перспективы развития отношений РФ и США, стратегическая стабильность, информационная безопасность, киберпреступность и борьба с ней, а также проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии, Афганистана, Нагорного Карабаха, Украины. Как сказал Ушаков, это согласованные темы, но президенты «могут обсудить еще какие-то несогласованные вопросы».

В делегации входят также послы РФ в США Анатолий Антонов и США в РФ Джон Салливан. В Кремле считают, что после переговоров можно будет говорить о возможном возвращении послов в столицы двух стран.

14 июня Байден заявил, что считает Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком. Он добавил, что на предстоящей 16 июня встрече с российским лидером намерен обозначить сферы возможного американо-российского сотрудничества.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Она пройдет в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. Лидеры планируют обсудить стратегическую стабильность, разоружение, экологию и пандемию COVID-19, а также конфликты в горячих точках.