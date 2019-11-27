Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести в Париже 9 декабря отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки". "Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу [президентов РФ и Украины]", - сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Они [Путин и Зеленский] будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом", - добавил он.

Ушаков заметил, что программа визита российского лидера в Париж пока согласовывается. "Она будет состоять из трех основных элементов: в начале - переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция", - сказал представитель Кремля. Он допустил, что на пресс-конференцию могут выйти лидеры всех четырех стран - участниц "нормандского формата" - России, Германии, Франции и Украины, - однако окончательно этот вопрос не согласован.

По словам Ушакова, также возможны "отдельные двусторонки, о которых еще предстоит договориться".

Проект документа по итогам саммита

По словам Ушакова, проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах готов, но не исключено, что лидеры захотят внести изменения в его окончательную редакцию.

"Советники проработали документ, в основных чертах он готов. Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят включить, и что-то будет изменяться. Могут быть и какие-то устные договоренности", - отметил помощник президента РФ.

Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, какие пункты включены в проект документа, указав, что "он подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами, а они явно его еще не видели".