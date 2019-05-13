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Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало

13 мая 2019, 20:39  •  57 • Политика

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Вашингтон не направлял Москве запрос на организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите Группы двадцати в Осаке. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Нет, еще не было [запроса]", - сказал помощник президента, комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что американская сторона уже якобы запросила переговоры на высшем уровне на саммите "двадцатки" в Осаке, который запланирован на 28-29 июня.

Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Кроме того, лидеры несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря прошлого года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако лидеры тогда все же кратко пообщались в кулуарах мероприятия.

3 мая президенты РФ и США по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа.

В новость была внесена правка (19:44 мск) - передается с исправлением даты в последнем абзаце, правильно - 3 мая.

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