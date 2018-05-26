Ушаков: вопрос о встрече Путина и Трампа в ближайшие месяцы пока не обсуждается

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вопрос о возможности организации встречи в ближайшие месяцы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не обсуждается. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Этот вопрос не обсуждается пока", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча президентов РФ и США до ноябрьского саммита Группы двадцати.

Возможный визит Владимира Путина в Японию также пока не обсуждается, сообщил Ушаков. "Пока не было разговора об этом", - сказал представитель Кремля.