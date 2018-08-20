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Ушаков: в Кремле не ждут приезда Ким Чен Ына на Восточный экономический форум
20 августа 2018, 03:24 • 60 • Политика
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, как ожидается, не приедут на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдет как раз в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын", - сказал он.
Прорабатываются варианты визита в Россию лидера КНДР в другие даты, добавил Ушаков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ, и, в том числе, в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал Восточный экономический форум. Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что делегация КНДР примет участие в работе предстоящего форума.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он запланирован на 11-13 сентября. Ранее о планах принять участие в ВЭФ-2018 сообщили делегации Китая, Южной Кореи, КНДР, Японии.
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