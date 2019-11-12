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Ушаков рассказал об условиях проведения саммита в «нормандском формате»

12 ноября 2019, 01:24  •  84 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение о проведении саммита в «нормандском формате» примут, как только будут предпосылки для его успешной организации, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 11 ноября.
«Препятствий никаких нет. Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новые позитивные результаты, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше», — сказал Ушаков.
По его мнению, для этих целей необходимо сделать хотя бы первые шаги по реализации договоренностей, достигнутых в Минске и на последующих встречах в Берлине и в Париже.
Также Ушаков отметил, что в настоящее время в ходе телефонных переговоров ведутся активные обсуждения проведения саммита.
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему неизвестны. Основным препятствием он назвал продолжающееся разведение сил в Донбассе.
Накануне сообщалось, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться 24 или 26 ноября. При этом уточнялось, что если саммит не состоится в эти даты, то до конца года лидеры уже не смогут собраться.
22 октября Песков заявил, что никаких конкретно обозначенных сроков проведения переговоров в «нормандском формате» нет и быть не может. По его словам, в первую очередь необходима подготовка, которая не может вестись в настоящий момент, так как одна из стран «нормандской четверки» не соблюдает ранее достигнутые договоренности.
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Кроме того, была согласована дата отвода сил. В Европе, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках позитивно отнеслись к подписанию плана, в Киеве реакция была неоднозначной.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. После этого состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11–12 февраля 2015 года в Минске. На переговорах, продлившихся 17 часов, был принят комплекс мер по выполнению Минских соглашений и разработаны шаги по имплементации Минского соглашения.

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