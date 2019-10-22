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Ушаков рассказал об исходящей от официального Киева «невнятице»

22 октября 2019, 02:24  •  73 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что после подписания «формулы Штайнмайера» происходят непонятные события, а также звучат противоречивые сигналы от официального Киева.
«Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря [председателя контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида] Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Ушаков на брифинге в понедельник, 21 октября.
По его словам, сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах «нормандского формата» не наблюдается. При этом желание провести такую встречу у всех сторон имеется, отметил помощник президента.
«Наша позиция всем известна: мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений», — цитирует Ушакова «РИА Новости».
Он добавил, что на данном саммите должны быть намечены дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, «а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения Минского комплекса мер».
«Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить», — заключил он.
18 октября официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что переговоры о саммите лидеров стран «нормандского формата» продолжаются, однако даты встречи пока нет.
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Кроме того, была согласована дата отвода сил. В Европе, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках позитивно отнеслись к подписанию плана, а в Киеве реакция была неоднозначной.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили саммит «нормандской четверки» и пришли к выводу, что все условия для его проведения уже выполнены, однако развод войск так и не состоялся.
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.

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