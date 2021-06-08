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Ушаков рассказал о подготовке программы саммита в Женеве
08 июня 2021, 13:10 • 142 • Политика
Программа предстоящего саммита России и США в Женеве готовится, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 8 июня.
«Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить», — ответил он на вопрос журналиста о том, планируется ли подписание документов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече глав государств.
Он также не исключил, что в саммите примут участие Анатолий Антонов и Джон Салливан, однако окончательного решения пока нет. По словам Рябкова, решение не принято, так как еще не согласован формат встречи.
6 июня сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите в Женеве. Он будет сопровождать Байдена в турне, которое начнется с саммита «группы семи» (G7) в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с российским лидером.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. При этом для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
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