Ушаков рассказал о подготовке программы саммита в Женеве

Программа предстоящего саммита России и США в Женеве готовится, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 8 июня.

«Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить», — ответил он на вопрос журналиста о том, планируется ли подписание документов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече глав государств.

Он также не исключил, что в саммите примут участие Анатолий Антонов и Джон Салливан, однако окончательного решения пока нет. По словам Рябкова, решение не принято, так как еще не согласован формат встречи.

6 июня сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите в Женеве. Он будет сопровождать Байдена в турне, которое начнется с саммита «группы семи» (G7) в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с российским лидером.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. При этом для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.