Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

Ушаков рассказал о подготовке программы саммита в Женеве

08 июня 2021, 13:10  •  142 • Политика
Программа предстоящего саммита России и США в Женеве готовится, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 8 июня.
«Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить», — ответил он на вопрос журналиста о том, планируется ли подписание документов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече глав государств.
Он также не исключил, что в саммите примут участие Анатолий Антонов и Джон Салливан, однако окончательного решения пока нет. По словам Рябкова, решение не принято, так как еще не согласован формат встречи.
6 июня сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите в Женеве. Он будет сопровождать Байдена в турне, которое начнется с саммита «группы семи» (G7) в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с российским лидером.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. При этом для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
08 июня 2021, 01:15
"Так кто кого от России защищает?": Захарова уличила власти Украины в отсутствии логики
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
08 июня 2021, 04:55
Стало известно, кто возглавит "группу поддержки" Байдена на встрече с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
06 июня 2021, 06:10
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
07 июня 2021, 01:25
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.