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Ушаков раскрыл темы выступлений Путина на ПМЭФ

05 июня 2019, 00:39  •  24 • Политика
Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет говорить о задачах по повышению благосостояния граждан и об оптимизации системы управления. Об этом рассказал во вторник, 4 июня, помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан», — цитирует Ушакова «РИА Новости».
Путин будет говорить об актуальных программах и направленных на промышленное и технологическое развитие страны стратегиях, отметил он.
Также российский лидер выскажется о текущей ситуации в мировой политике и экономике. Путин сформулирует некоторые идеи по глобальному управлению, которое построено на принципах взаимоуважения и равенства, передает телеканал «360».
В этом году ПМЭФ в очередной раз порадует участников и гостей своими новинками. Фонд «Росконгресс» постоянно вводит новые сервисы в пакет услуг для удобства участников, а деловая программа расширяется за счет новых форматов. Это делает форум привлекательным с точки зрения эргономики пользования.
Так, в этом году навигация на площадке форума будет дублироваться на китайском языке. Увеличено количество залов для проведения деловых сессий и круглых столов, количество переговорных комнат партнеров удвоилось. Для участников и гостей форума будет работать большее количество станций зарядки мобильных устройств.
Для участников и гостей форума на территории КВЦ «Экспофорум» будет работать сразу несколько ресторанов.

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