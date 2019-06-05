Ушаков раскрыл темы выступлений Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет говорить о задачах по повышению благосостояния граждан и об оптимизации системы управления. Об этом рассказал во вторник, 4 июня, помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

Путин будет говорить об актуальных программах и направленных на промышленное и технологическое развитие страны стратегиях, отметил он.

Также российский лидер выскажется о текущей ситуации в мировой политике и экономике. Путин сформулирует некоторые идеи по глобальному управлению, которое построено на принципах взаимоуважения и равенства, передает телеканал «360».

В этом году ПМЭФ в очередной раз порадует участников и гостей своими новинками. Фонд «Росконгресс» постоянно вводит новые сервисы в пакет услуг для удобства участников, а деловая программа расширяется за счет новых форматов. Это делает форум привлекательным с точки зрения эргономики пользования.

Так, в этом году навигация на площадке форума будет дублироваться на китайском языке. Увеличено количество залов для проведения деловых сессий и круглых столов, количество переговорных комнат партнеров удвоилось. Для участников и гостей форума будет работать большее количество станций зарядки мобильных устройств.

Для участников и гостей форума на территории КВЦ «Экспофорум» будет работать сразу несколько ресторанов.