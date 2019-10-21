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Ушаков: продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате" не наблюдается

21 октября 2019, 21:09  •  30 • Украина

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Особого продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате" не наблюдается, российскую сторону беспокоит ситуация на Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров "нормандского формата" между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске, - сказал он. - Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется".

Говоря о моментах, которые вызывают беспокойство в Москве, Ушаков также отметил тот факт, что после подписания согласованного текста "формулы Штайнмайера", а также одобрения графика разведения сил на участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева. "Украинские националисты из батальонов "Азов", "Айдар" и "Донбасс" прибыли к Золотому и Петровскому. Ясно, что предприняли они все усилия, чтобы не допустить разведение и была такая угроза, что если будут отведены вооруженные силы Украины с этих районов, то националисты могли бы занять их позиции", - отметил Ушаков.

В целом, по его словам, в ситуации с урегулированием на востоке Украины "много сейчас непонятного". "Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы [Дарьи Олифрер] по итогам работы контактной группы, плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", - добавил Ушаков. Он заметил, что все это происходит на фоне активизации националистов как на линии разведения сил, так и в самом Киеве.

Говоря о нацеленности на проведение саммита в "нормандском формате", Ушаков в очередной раз напомнил позицию России. "Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положения комплексного плана", - заявил Ушаков.

Он добавил, что Москва готова провести саммит, но нужно его тщательно подготовить. "В частности, в ходе беседы Путина с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель лидеры условились еще раз дать поручение и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться состыковать и согласовать позиции", - заключил представитель Кремля.

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