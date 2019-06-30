Ушаков оценил встречу Путина и Трампа на саммите G20

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в японской Осаке не удалось глубоко обсудить целый ряд тем. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Много тем, к сожалению, не удалось проговорить на глубину», — приводит его слова «Интерфакс».

Ушаков также добавил, что при этом главы государств затронули много других вопросов. По его мнению, это и стратегическая стабильность, и неудовлетворительное состояние двусторонних дел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на встрече Путина и Трампа в рамках саммита G20 Россия впервые почувствовала ответную реакцию с американской стороны. Песков также добавил, что лидеры двух государств обговорили продолжение контактов на высшем уровне.

Сам Путин охарактеризовал встречу со своим американским коллегой как деловую и прагматичную. Стороны, по его словам, затронули весь перечень вопросов, представляющих взаимный интерес. В числе прочего речь шла об экономических отношениях, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

Встреча президентов России и США состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке и продлилась 1 час и 20 минут. С российской стороны в ней также участвовали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Со стороны США присутствовали госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также во встрече поучаствовали дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер.