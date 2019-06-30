Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рекорды форума "АРМИЯ-2019": подписано 46 государственных контрактов на общую су...
Сергей Хрущев из США: Трамп и Путин стали наконец говорить с глазу на глаз - ка...
Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских игр...
Главная / Политика

Ушаков оценил встречу Путина и Трампа на саммите G20

30 июня 2019, 21:24  •  85 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в японской Осаке не удалось глубоко обсудить целый ряд тем. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Много тем, к сожалению, не удалось проговорить на глубину», — приводит его слова «Интерфакс».
Ушаков также добавил, что при этом главы государств затронули много других вопросов. По его мнению, это и стратегическая стабильность, и неудовлетворительное состояние двусторонних дел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на встрече Путина и Трампа в рамках саммита G20 Россия впервые почувствовала ответную реакцию с американской стороны. Песков также добавил, что лидеры двух государств обговорили продолжение контактов на высшем уровне.
Сам Путин охарактеризовал встречу со своим американским коллегой как деловую и прагматичную. Стороны, по его словам, затронули весь перечень вопросов, представляющих взаимный интерес. В числе прочего речь шла об экономических отношениях, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.
Встреча президентов России и США состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке и продлилась 1 час и 20 минут. С российской стороны в ней также участвовали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Со стороны США присутствовали госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также во встрече поучаствовали дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
30 июня 2019, 21:24
Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией
30 июня 2019, 14:54
Франция отдаст Украине старые списанные катера
30 июня 2019, 18:09
"Наглое упорство и агрессивные планы": В Крыму объяснили заход эсминца США в Черное море
30 июня 2019, 18:09
Если б Трамп приехал в Крым, вот была бы новость: Поклонская прокомментировала рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына
30 июня 2019, 16:09
Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков
30 июня 2019, 21:24
Пошутили и разошлись: К каким действиям приведут намеки и ухмылки в разговоре Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
30 июня 2019, 01:39
«Газ будет востребован в любом случае»: как заявление G20 может отразиться на судьбе ...
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
27 июня 2019, 03:54
Зеленский назначил себе зарплату
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.