Ушаков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 3 декабря, сообщил об отсутствии информации о подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Что касается вопроса о контакте с Зеленским, то я не слышал о том, что ведется непосредственная подготовка к такому контакту, я об этом не знаю», — рассказал журналистам Ушаков.

Ранее, 18 октября, президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

Вместе с тем за день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности.

Ранее, 2 ноября, на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, только когда из отношений двух стран исчезнут вопросы «оккупации территорий» и «содержания в заложниках украинских граждан». По его словам, только после этого можно будет перейти к обсуждению восстановления дипломатических отношений и транспортного сообщения.

5 сентября Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что российский лидер ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать.