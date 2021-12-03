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Ушаков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

03 декабря 2021, 19:50  •  137 • Политика
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 3 декабря, сообщил об отсутствии информации о подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Что касается вопроса о контакте с Зеленским, то я не слышал о том, что ведется непосредственная подготовка к такому контакту, я об этом не знаю», — рассказал журналистам Ушаков.
Ранее, 18 октября, президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.
Вместе с тем за день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности.
Ранее, 2 ноября, на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.
6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, только когда из отношений двух стран исчезнут вопросы «оккупации территорий» и «содержания в заложниках украинских граждан». По его словам, только после этого можно будет перейти к обсуждению восстановления дипломатических отношений и транспортного сообщения.
5 сентября Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что российский лидер ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать.
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