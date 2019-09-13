Ушаков назвал три основных условия для проведения встречи "нормандской четверки"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе со стороны Киева. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины". "Мы считаем, что эту встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Франции, можно провести в Париже, то есть, мы готовы поехать в Париж, но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов", - сказал Ушаков. Он назвал три основных условия, "которые, если они будут реализованы, могли бы обеспечить успех ожидаемой встречи в верхах". В частности, по его словам, необходимо окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех населенных пунктах - станица Луганская, Петровское и Золотое. Он пояснил, что этот вопрос давно обсуждается советниками лидеров, а также контактной группой. "Мы также считаем важным в преддверие саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно - после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ТАСС). И наше третье важное условие - это предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что "с учетом всех этих моментов можно будет условиться и о конкретной дате этого саммита". "Мы знаем, что проводившиеся ранее встречи, саммиты в Париже и Берлине завершались определенными договоренностями, которые не всегда украинской стороной соблюдались. Вот сейчас мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты", - резюмировал он. По его словам, саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре. "Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", - сказал Ушаков, отметив, что "советники очень активно работают, буквально позавчера состоялся очередной телефонный контакт, а до этого была встреча в начале сентября". По словам представителя Кремля, помимо договоренностей в рамках контактной группы, "необходимо подготовить какой-то текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге". "Даны поручения министерствам иностранных дел, чтобы активнее подключались к той работе, которую сейчас ведут советники и помощники лидеров", - добавил Ушаков. "Ведется активная подготовительная работа, и когда будут видны ее результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дата, - сказал помощник президента. - Назывался ряд дат (проведения саммита - прим. ТАСС), которые пока еще не согласованы. Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны". Ушаков еще раз подчеркнул, что саммит состоится во французской столице. "Мы с благодарностью принимаем приглашение господина Макрона, и, конечно, поедем в Париж", - сказал он. Помощник президента также выразил надежду, что саммит по Сирии в Анкаре 16 сентября откроет путь для проведения встречи в стамбульском формате с участием России, Германии, Турции и Франции. "Можно говорить, что трехсторонняя встреча может открыть путь и для другой встречи, уже в стамбульском формате - с участием [федерального канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Но об этом пока рано говорить", - сказал Ушаков.

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