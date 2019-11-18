Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

«Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году», — сказал он.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил положительную динамику подготовки встречи. Конкретные сроки не могут быть обозначены, так как одна из стран «четверки» не соблюдает ранее достигнутые договоренности, добавил представитель Кремля.

Два дня спустя стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России, отметили в его офисе, состоится 9 декабря.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. В ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).