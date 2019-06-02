|
Ушаков: Москва не получала из Вашингтона "никаких импульсов" по встрече Путина с Трампом
02 июня 2019, 15:24 • 34 • Политика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Москва пока не получала из Вашингтона конкретных предложений по поводу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о формализации предложения о встрече президентов со стороны США.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом может стать июньский саммит G20 в японской Осаке. При этом в Кремле считают, что инициатором подобных переговоров должна стать американская сторона.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 18:36
|
01 июня 2019, 15:24
|
31 мая 2019, 10:09
|
28 мая 2019, 00:54
|
29 мая 2019, 06:09
|
27 мая 2019, 05:24
|
26 мая 2019, 16:09