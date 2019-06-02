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Ушаков: Москва не получала из Вашингтона "никаких импульсов" по встрече Путина с Трампом

02 июня 2019, 15:24  •  34 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Москва пока не получала из Вашингтона конкретных предложений по поводу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о формализации предложения о встрече президентов со стороны США.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом может стать июньский саммит G20 в японской Осаке. При этом в Кремле считают, что инициатором подобных переговоров должна стать американская сторона.

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