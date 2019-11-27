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Ушаков допустил встречу Путина и Зеленского тет-а-тет на «нормандском саммите»

27 ноября 2019, 21:54  •  59 • Политика
На саммите «нормандской четверки» в Париже может состояться отдельная встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду, 27 ноября, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», — цитирует помощника президента «Интерфакс».
По словам Ушакова, программа сейчас согласовывается. Согласно планам, она должна состоять из переговоров, рабочего обеда и пресс-конференции. Помощник президента не исключил, что на пресс-конференцию могут выйти лидеры всех четырех стран-участниц «нормандского формата», уточняет ТАСС.
25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не планирует отдельной встречи со своим украинским коллегой на полях саммита «нормандского формата» в Париже. Он пояснял, что «пока нет никаких наметок по программе» и она находится в стадии подготовки. По его словам, все четыре президента так или иначе встретятся в рамках «нормандского формата». «А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются», — приводит слова пресс-секретаря «РИА Новости».
Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В преддверии саммита 25 ноября Путин обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с постоянными членами Совета безопасности России на оперативном совещании. В тот же день по инициативе украинской стороны состоялась телефонная беседа российского лидера с Зеленским.
«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

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