Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене

О том, что украинские и западные партнёры пытаются перенести вопросы уровня контактной группы на рассмотрение в "нормандском формате", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он заметил, что наши европейские партнёры в настоящее время придерживаются такой точки зрения: якобы Россия - это одна из сторон конфликта. На деле же это просто не соответствует действительности. И вообще, "такая позиция ущербна".

Сергей Лавров также добавил, что если говорить о текущей ситуации, то предпосылок для встречи в "нормандском формате" нет. А появятся они лишь в одном случае, напоминает министр.

Если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены, - говорит глава российского МИД. - Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем.

Реакция Макрона и Помпео

Так, стало известно, что по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности можно говорить о нескольких важных пунктах.

Например, Лавров отметил, что на переговорах с госсекретарём США Майклом Помпео он почувствовал подвижки к более конструктивному подходу Вашингтона по стратегической стабильности.

Помимо этого, по словам Лаврова, в настоящее время французский лидер Эммануэль Макрон в своём выступлении в Мюнхене продемонстрировал как минимум настрой на диалог с Россией.

Что же касается каких-либо подвижек в выполнении решения нормандского саммита, то здесь, к сожалению, пока мы не видим какого-то прогресса.

"Потом, потом…"

В ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене министр иностранных дел России Сергей Лавров задал оппоненту несколько прямых вопросов, на которые тот ответить не смог. И более того, как отметил Лавров в ходе сегодняшнего пресс-подхода, Столтенберг вынужден был отделаться неловкими замечаниями - "потом, потом…".

Среди прямых вопросов, заданных Лавровым, - прежние инициативы, которые Россия выдвигала в адрес НАТО - для улучшения взаимодействия, но в альянсе их неизменно отвергали. Например, это вопрос обеспечения безопасности над Балтикой. Генштаб России пытался договориться с НАТО, чтобы военные самолёты, как и гражданские, использовали транспондеры. Кроме того, Россия предложила обозначить минимальное расстояние, на которое могут подходить друг к другу военные суда нашей страны и стран - участников НАТО - как в небе, так и на воде. Но во всех случаях оппоненты отмалчивались. Зато неизменно пытались использовать так называемый совет Россия - НАТО для принуждения Москвы к обсуждению украинского вопроса.

"НАТО не имеет отношения к Украине", - подчеркнул Сергей Лавров, добавив, что этот тезис озвучивается в беседе с представителями альянса всегда. НАТО относится к Украине разве что попытками дестабилизировать ситуацию, пояснил министр.

Таким образом, Россия очень хотела бы, чтобы позиция Франции в вопросе взаимодействия с Россией отозвалась и в умах других политиков стран - членов НАТО.

Чтобы мысли Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) проникли в голову НАТО. А сейчас трудно понять, насколько она (голова - ред.) больна или здорова, - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее Макрон заявил, что санкции против России ни к чему хорошему не привели. А до этого отмечал, что сотрудничество с Москвой по линии НАТО должно стать более эффективным, да и в целом выражал сомнение, что странам ЕС нужен изживший себя военный альянс, создававшийся для противостояния СССР.

Идея "большой Европы"

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров обратил внимание на то, что последние годы стали для отношений Москвы и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". По мнению министра, ЕС "сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием".

Как результат - заморозка совместной работы по ряду сфер, а также многомиллиардные убытки, которые понесли страны Европы.

Но глава российского МИД полагает, что время вернуть отношения "на траекторию поступательного развития" уже наступило. Больше того, министр напомнил и об идее "большой Европы", участниками которой стали бы Россия, Европейский союз и "общие соседи". От этой идеи Москва не отказывается.

"Мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий, которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей", - отметил Лавров в недавнем интервью для газеты La Stampa.

"Нормандская четвёрка"

В "нормандскую четвёрку" входят Россия, Германия, Франция и Украина. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. В 2015-2016 годах участникам удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.

Последний саммит прошёл в декабре 2019-го в Париже. Стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность прежним договорённостям. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трёх новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

В настоящее время из списка выполнен лишь обмен удерживаемыми лицами.