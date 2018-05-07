«Ущерб себе больше, чем России»: почему американские компании добились переноса санкций против РУСАЛа

Решение отложить санкции против компании РУСАЛ, вероятно, было принято после переговоров Вашингтона с представителями бизнеса Соединённых Штатов. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. По его словам, ограничительные меры против российского производителя алюминия наносят больший ущерб экономике США, нежели Олегу Дерипаске — главе компании, который попал в санкционный список Белого дома. Как от действий Вашингтона пострадали сами американцы — в материале RT.

США отложили введение санкций в отношении РУСАЛа после просьб американских компаний. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Я думаю, скорее, это (перенос сроков. — RT) результаты переговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США. — RT). Думаю также, что и отдельно компании обращались», — сказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он сообщил, что одна из американских компаний, работающая в России, рассказала о потенциальном ущербе для себя. По подсчётам этой компании, её потери из-за санкций могут составить около миллиарда долларов.

«Давление бизнеса повлияло»

В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении РУСАЛа в сумму от 8 до 10 миллиардов евро.

«Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о «добрых людях», которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с «РУСАЛа»... Раньше он таких заявлений никогда не делал!» — подчеркнул глава AmCham.

При этом, отметил Родзянко, новые санкции США против России наносят больший ущерб американской экономике, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске.

Олег Дерипаска

Reuters

© Sergei Karpukhin

В качестве примера он привёл производство самого продаваемого в США автомобиля — Ford F150.

«Если «Русал» не будет поставлять этот металл в Америку,.. то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой ущерб», — отметил президент Американской торговой палаты в России.

Кроме того, от новых антироссийских ограничений страдает и авиастроение. По словам Родзянко, в США пока не знают, чем заместить объёмы, которые поставляла российская компания.

«Если всё это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», — резюмировал он.

Собеседник также напомнил, что РУСАЛ был вторым после канадских компаний поставщиком алюминия в США.

«В ущерб себе»

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков объяснил, почему американским партнёрам невыгодны санкции в отношении РУСАЛа.

«Очевидно, что владельцами ценных бумаг РУСАЛа были многие американские инвесторы, поскольку компания интересная и солидная. Конечно, на новостях о санкциях против неё произошло существенное падения курса акций. Надо продавать в соответствии с решением Госдепа ценные бумаги, а продавать с дисконтом, значит, в ущерб себе. Сама компания активно работала на американском рынке, продукция востребована», — сказал он в беседе с RT.

Сотрудничавшие с РУСАЛом компании, отметил парламентарий, теперь опасаются продолжать совместную работу, однако и терять прибыль от разрыва партнёрства не хотят.

«Надо искать новых поставщиков, партнёров. Это время, а время, как известно, деньги. Очевидно, что все эти новости взвинтили цены на продукцию производителей цветных металлов вообще, для потребителей это тоже ущерб, который при принятии решений соответствующие лица должны были принимать во внимание», — отметил Аксаков.

По мнению главного инвестиционного стратега ФГ БКС Максима Шеина, американцы поторопились с введением санкций.

«Американцы, с глобальной точки зрения, поспешили с введением такого рода санкций для крупных компаний, которые практически 80% своей продукции отправляют на экспорт. Этого нельзя было делать до тех пор, пока не создадут новые расчётные контуры в других валютах, не в долларах. Иначе это может вести к системным проблемам. То есть это опять же к вопросу о том, будет ли для России отключён SWIFT», — сказал он.

При этом отключить Россию от SWIFT невозможно, пока не будут созданы новые валютные зоны, заметил эксперт.

«Этот процесс долгий и может занять десятилетия. И сейчас вполне логично, что американцы так поступают. И тут дело не только в самом РУСАЛе и контрактах, а в определённом настроении. Потому что из-за санкций для РУСАЛа американские компании тоже начинают напрягаться и остро реагировать — и снижается уровень экономической активности», — сказал он.

Белый дом в Вашингтоне

Reuters

Санкции Минфина США

Напомним, что США расширили антироссийские санкции 6 апреля. Тогда Минфин страны представил список, в который вошли 24 бизнесмена и официальных лица, а также 14 компаний. Под ограничения подпали предприниматели Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, глава Роскомнадзора Александр Жаров и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В числе 14 фирм, внесённых в опубликованный Минфином США перечень, оказались компании РУСАЛ, «Рособоронэкспорт», Российская финансовая корпорация, «Ренова», «Базовый элемент», «Газпром бурение», «Группа ГАЗ», «Русские машины», «ЭнПиВи Инжиниринг» и EN+ Group.