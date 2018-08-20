Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Закрепление градуса: в России начали действовать единые минимальные цены на водк...
Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донб...
Эпатажный американский певец Мэрилин Мэнсон упал без сознания прямо на сцене - в...
Источник: Осенние выборы в Донбассе отложат до более благоприятного времени
Главная / В России

«Ущерб превышает 31 млн рублей»: суд арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия»

20 августа 2018, 18:09  •  32 • В России
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова до 16 октября. Он обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, сумма ущерба от его действий превысила 31 млн рублей. При обыске по месту работы Белобородова были изъяты меченые денежные купюры, переданные ему в ходе оперативных мероприятий. Между тем обвиняемый своей вины не признаёт, а его адвокат заявил о якобы давлении при получении показаний по этому делу, фигурантами которого также являются двое подчинённых экс-замглавы корпорации.
 
РИА Новости © Сергей Мамонтов
 

Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на мошенничество.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Белобородова меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября», — приводит сообщение РИА Новости.

Следствие подсчитало, что ущерб от действий высокопоставленного сотрудника корпорации составил 31,5 млн рублей.

Обвиняемый своей вины не признаёт, а его адвокат просил избрать для Белобородова меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку показания против него якобы были даны под давлением.

В особо крупном размере  

В воскресенье, 19 августа, стало известно, что СК Московской области при содействии «Роскосмоса» провёл следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Они были задержаны и приступили к даче признательных показаний.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил оказать максимальную помощь следствию. В госкорпорации также сообщили о тесном сотрудничестве с силовыми ведомствами в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщили в Главном следственном управлении подмосковного СК, задержанным вменяется мошенничество в особо крупном размере.

«Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России)», — добавили в ведомстве.

Сотрудники СК также провели обыск по месту работы Белобородова, были изъяты переданные ему в ходе оперативных действий деньги. 

«В ходе обыска, в том числе по месту его работы, следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы подчинённому Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления «П» ФСБ России», — отметили в СК.

Кроме того, все трое фигурантов дела были уволены с занимаемых должностей.

«Фигуранты уголовного дела в РКК «Энергия» о покушении на мошенничество в особо крупных размерах ещё в пятницу были освобождены от занимаемых постов», — поясняли в «Роскосмосе».

Борьба с коррупцией в отрасли

В конце июля «Роскосмос» сообщил о проверке предприятий космической отрасли, в частности финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия».

«Достигнута договорённость со Счётной палатой, что они окажут нам содействие в комплексной проверке РКК «Энергия», которая начнётся в ближайшее время», — заявил начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Это решение было принято после того, как СП сообщила о 151 нарушении, выявленном в работе космической корпорации за 2017 год, сумма которых в общей сложности составила 760 млрд рублей.

От «Панциря» до «Терминатора»: какие новинки военной техники будут представлены на форуме «Армия-2018»

Помимо этого, в головном исследовательском институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Тогда сотруднику института Виктору Кудрявцеву было предъявлено обвинение в передаче за рубеж секретных разработок в области гиперзвука.

Параллельно в отставку подал директор исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, который является одним из организаторов совместной рабочей группы по космическим технологиям, в которую входят представители «Роскосмоса», Европейского космического агентства и Евросоюза. Он проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Также в хищении денежных средств «Роскосмоса» путём заключения фиктивных договоров обвинили и гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина и депутата Мособлдумы Сергея Лемешевского. Его подельниками оказались глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей», — сообщили в Следственном комитете.

В отношении них было возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
32
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 16:39
«Это - бред»: Бурбулис прокомментировал утверждения Руцкого - якобы Ельцин в дни путча ГКЧП «собирался сбежать в посольство США»
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
20 августа 2018, 01:54
«Ответ на угрозы сегодняшнего и завтрашнего дня»: какие задачи стоят перед российскими авиаконструкторами

20 августа 2018, 18:09
Накануне крупнейших манёвров: в России стартовала внезапная проверка боеготовности частей ЦВО и ВВО
20 августа 2018, 14:54
«Нужны универсальные корабли»: почему Россия не станет строить вертолётоносцы
20 августа 2018, 14:54
Закрепление градуса: в России начали действовать единые минимальные цены на водку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 августа 2018, 13:09
Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.