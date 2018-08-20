«Ущерб превышает 31 млн рублей»: суд арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова до 16 октября. Он обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, сумма ущерба от его действий превысила 31 млн рублей. При обыске по месту работы Белобородова были изъяты меченые денежные купюры, переданные ему в ходе оперативных мероприятий. Между тем обвиняемый своей вины не признаёт, а его адвокат заявил о якобы давлении при получении показаний по этому делу, фигурантами которого также являются двое подчинённых экс-замглавы корпорации.

Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на мошенничество.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Белобородова меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября», — приводит сообщение РИА Новости.

Следствие подсчитало, что ущерб от действий высокопоставленного сотрудника корпорации составил 31,5 млн рублей.

Обвиняемый своей вины не признаёт, а его адвокат просил избрать для Белобородова меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку показания против него якобы были даны под давлением.

В особо крупном размере

В воскресенье, 19 августа, стало известно, что СК Московской области при содействии «Роскосмоса» провёл следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Они были задержаны и приступили к даче признательных показаний.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил оказать максимальную помощь следствию. В госкорпорации также сообщили о тесном сотрудничестве с силовыми ведомствами в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщили в Главном следственном управлении подмосковного СК, задержанным вменяется мошенничество в особо крупном размере.

«Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России)», — добавили в ведомстве.

Сотрудники СК также провели обыск по месту работы Белобородова, были изъяты переданные ему в ходе оперативных действий деньги.

«В ходе обыска, в том числе по месту его работы, следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы подчинённому Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления «П» ФСБ России», — отметили в СК.

Кроме того, все трое фигурантов дела были уволены с занимаемых должностей.

«Фигуранты уголовного дела в РКК «Энергия» о покушении на мошенничество в особо крупных размерах ещё в пятницу были освобождены от занимаемых постов», — поясняли в «Роскосмосе».

Борьба с коррупцией в отрасли

В конце июля «Роскосмос» сообщил о проверке предприятий космической отрасли, в частности финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия».

«Достигнута договорённость со Счётной палатой, что они окажут нам содействие в комплексной проверке РКК «Энергия», которая начнётся в ближайшее время», — заявил начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Это решение было принято после того, как СП сообщила о 151 нарушении, выявленном в работе космической корпорации за 2017 год, сумма которых в общей сложности составила 760 млрд рублей.

Помимо этого, в головном исследовательском институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Тогда сотруднику института Виктору Кудрявцеву было предъявлено обвинение в передаче за рубеж секретных разработок в области гиперзвука.

Параллельно в отставку подал директор исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, который является одним из организаторов совместной рабочей группы по космическим технологиям, в которую входят представители «Роскосмоса», Европейского космического агентства и Евросоюза. Он проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Также в хищении денежных средств «Роскосмоса» путём заключения фиктивных договоров обвинили и гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина и депутата Мособлдумы Сергея Лемешевского. Его подельниками оказались глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей», — сообщили в Следственном комитете.

В отношении них было возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»).