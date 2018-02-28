Ущерб на 200 миллионов: СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы МВД по Красноярскому краю

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника главка МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова. Кроме него фигурантом значится и бывший замначальника тыла ГУ МВД Андрей Петрученя. Обоих высокопоставленных полицейских чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий, которое повлекло ущерб почти в 200 млн рублей. Что известно о расследовании — в материале RT.

Фиктивный контракт

В Красноярском крае в отношении заместителя главы ГУ МВД Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла ГУ МВД Андрея Петручени заведено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Отмечается, что подозреваемые превысили свои должностные полномочия при заключении контракта на строительство изолятора временного содержания. В связи с этим дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

«По предварительной версии следствия, в конце 2012 года заместитель начальника тыла ГУ МВД России по Красноярскому краю и заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подписали акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически не выполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД г. Норильска», — говорится в пресс-релизе.

Действия высокопоставленных сотрудников МВД обошлись бюджету в 190 млн рублей.

«Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчётного счёта ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 млн рублей. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила (на сумму примерно 190 млн рублей). Изолятор временного содержания УВД г. Норильска до настоящего времени не построен», — добавили в Следкоме.

Полтора года для строителей

В ведомстве также уточнили, что сейчас в служебных кабинетах регионального МВД проводятся обыски. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также круг подозреваемых, возможно причастных к этому делу.

РИА Новости

В региональном МВД подтвердили факт произошедшего. В частности, в их заявлении говорится, что, как выяснили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и оперативно-разыскной части (ОРЧ) СБ МВД, «оплата по контракту была произведена за фактически не выполненные работы».

«Позднее в отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело и он был осуждён на 1,5 года лишения свободы. Материалы проверки ещё в 2015 году были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Попались на махинациях

Отметим, что одним из самых резонансных недавних дел в регионах стали задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане. В частности, 26 февраля в махинациях были заподозрены сотрудники Управления уголовного розыска МВД республики. По имеющимся данным, они предоставляли фиктивные документы и проводили мошеннические операции с командировочными выплатами.

«Следствием установлено, что должностные лица Управления уголовного розыска МВД республики путём обмана, действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы, компенсирующие командировочные расходы, получили от 10 до 20 тыс. рублей и распорядились ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

По некоторым данным, одним из фигурантов является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров. СМИ сообщают, что ему вменяется организация и участие в мошеннических схемах для получения незаконных выплат, в том числе фактически не подтверждённых командировочных расходов.

Однако официальных заявлений о задержании Ибнухаджарова пока не поступало.

Системная работа

Уголовное дело в отношении дагестанских сотрудников МВД стало очередным в ряду задержаний и арестов высокопоставленных чиновников республики. Первыми из них стали мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, которых задержали в конце января.

Ещё четыре подозреваемых — председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов — были заключены под стражу в начале февраля.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой значительный ущерб бюджету.

Между тем в Кремле отмечают, что ведущаяся работа является системной и осуществляется в регионах по мере необходимости.