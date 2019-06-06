«Ущерб 748 млн рублей»: министр лесного комплекса Иркутской области задержан за незаконную вырубку деревьев

В Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. В СК также сообщили, что в ходе предварительного следствия к уголовной ответственности по этому делу привлечены ещё три человека.

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По поручению следственного управления СК России по Иркутской области сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий), задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — говорится в сообщении ведомства.

Чиновник задержан в рамках расследования дела о незаконной вырубке леса в природном заказнике регионального значения «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным ведомства, Шеверда незаконно «согласовал проведение сплошной санитарной рубки» на охраняемой природной территории.

К уголовной ответственности по этому делу привлечены ещё три человека: временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области».

Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям, а также в незаконной вырубке лесных насаждений и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

© Пресс-служба правительства Иркутской области

«Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинён ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», — поясняется в пресс-релизе СК РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма ущерба составляет 880 млн рублей.

Следствию, которое действовало совместно с прокуратурой и ФСБ, удалось собрать достаточно доказательств для проведения задержания. В ближайшее время Шеверде будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Расследования по делу

В рамках следствия было установлено, что в сентябре 2017 года сотрудники «Центра защиты леса Иркутской области» (филиал ФБУ «Рослесозащита») провели обследование участков заказника «Туколонь» и назначили сплошные санитарные рубки. Вырубку провели сотрудники ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз».

Позднее назначение санитарной рубки было признано незаконным. Материалы по делу были предоставлены Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

Следствие отмечает, что незаконная вырубка была согласована чиновниками региональной службы по охране и использованию животного мира, занимавшими на тот момент руководящие должности в Министерстве лесного комплекса региона. В июне 2018 года был задержан и помещён под домашний арест заместитель министра лесного комплекса Иркутской области.

Прокурор Сергей Зенков заявил, что, вовремя выявив незаконную деятельность, удалось предотвратить уничтожение около 500 га леса, а общая площадь вырубки могла составить порядка 600 га.

«Мы обращались в научные институты, была сформирована специальная комиссия, которая пришла к выводу, что вырубали лес, которому даже не требовались выборочные рубки, не то что сплошные. Его вырубали на склонах, которые препятствовали ветрам. И сегодня ветер уже начал сушить территорию заказника. Экологические последствия уже есть, и они достаточно серьёзные», — заявил Зенков.

Первый заместитель Байкальского прокурора Алексей Калинин, со своей стороны, добавил, что работы проводились на труднодоступной территории, где нет дорог. Древесина оттуда вывозилась по дороге, использование которой возможно только в зимнее время.

Мнение экологов

В мае 2018 года заповедник посетила рабочая группа, в состав которой вошли представители областного Минлеса, территориального филиала ФБУ «Российский центр защиты леса», учёные и экологи. Они должны были дать свою оценку сложившейся ситуации в заповеднике.

Эксперты выяснили, что после прошедших в заповеднике пожаров в 2015 и 2016 годах на участках, где начинались возгорания, почти все деревья поражены вредителями. Кроме того, в зонах незаконно назначенной санитарной вырубки из-за остановки технологического процесса (вырубка была прекращена по требованию прокуратуры) остались неубранные остатки деревьев, из-за которых соседним насаждением угрожает появление стволовых вредителей.

«Я воочию убедился, что территория «Туколони» очень серьёзно поражена вредителями. Лесохозяйственная деятельность здесь остановлена по решению прокуратуры. Необходимо срочно вновь провести детальное обследование этой территории и начать конкретные действия по локализации распространения очага», — сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по экологии Общественной палаты Иркутской области Александр Луценко.