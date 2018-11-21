«Ущемление прерогатив»: в России ответили на призыв Украины упразднить право вето в СБ ООН

Москва выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но против упразднения права вето. Об этом заявил постпред РФ при ООН Алексей Богуславский, комментируя призыв представителя украинской делегации отменить право блокировать принятие того или иного решения. Вопрос реформы СБ ООН обсуждался накануне в время заседания Генассамблеи. Большинство государств выступили за расширение состава совета. Эксперты уверены, что изменения в структуре этой международной организации давно назрели, однако отмена права вето невозможна без согласия всех государств, обладающих этими полномочиями. По мнению политологов, Украина, идя «в фарватере американского внешнеполитического курса», такими предложениями стремится ослабить влияние ООН в мире.

В России готовы обсуждать различные варианты реформирования Совета Безопасности ООН, за исключением вопроса о лишении членов СБ права вето. Об этом в ходе обсуждения реформ на Генассамблее организации заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами», — цитирует РИА Новости Богуславского.

Он подчеркнул, что для России «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая право вето».

Между тем представитель украинской делегации на заседании ГА ООН вновь заявил о «необходимости лишить членов СБ» всемирной организации возможности использовать право вето.

«Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов», — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее с критикой использования права вето в СБ ООН выступали делегации Франции и Мексики. В сентябре инициативу поддержал глава правительства Испании Педро Санчес, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Вопрос реформы СБ ООН обсуждался накануне в время заседания Генассамблеи ООН. Большинство государств выступили за расширение состава Совета Безопасности. Так, на постоянное членство в Совете претендуют Бразилия, Индия, Япония и Германия. В Италии же считают, что необходимо расширить число непостоянных членов, сохраняя постоянные места за «пятёркой».

Представитель российского постпредства при ООН Алексей Богуславский заметил, что Москва поддерживает идею расширения состава Совета Безопасности.

«Наша позиция хорошо известна. Россия как постоянный член Совета Безопасности отмечает необходимость придания этому органу более представительного характера, прежде всего за счёт развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки», — добавил он.

«ООН просто прекратит своё существование»

Право вето не может быть упразднено без участия в этом решении государств, обладающих этим полномочием, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Страны-члены ООН не могут прийти к решению отменить право вето. Это оговаривается в учредительных документах. То есть для принятия такого решения нужно поменять эти документы, что невозможно без согласия тех стран — членов ООН, у которых есть право вето», — уточнил он.

Тем не менее, отметил эксперт, правки в официальные документы можно внести с помощью обходной процедуры, но за этим последует распад организации.

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«Если они всё же сделают это (внесут изменения в документы. — RT) с помощью обходной процедуры, то ООН просто прекратит своё существование в нынешнем виде», — сказал он.

Его мнение разделяет и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если Россию лишат права вето, то не будет полноценным Совет Безопасности и, по сути, не будет ООН. Так нельзя поступить со страной, которая сама и создавала ООН», — рассказал он.

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, она поддержала эту инициативу, поскольку стремится ослабить влияние ООН на международной арене.

«Заявления Украины идут в фарватере американского внешнеполитического курса и отражают настрой американской элиты. Очевидно, что на протяжении всей холодной войны и после неё ООН мешала американскому проецированию силы, сдерживала США. Поэтому они хотят ослабить организацию», — объяснил Блохин.

Новое мироустройство — новая структура

Вопрос о реформировании Совета Безопасности ООН возник ещё в 1993 году. Одним из пунктов этой повестки является отмена права вето. Ряд стран, в числе которых Франция, Мексика и Испания, выступают против использования права вето при принятии решений на заседаниях ООН постоянными членами организации — Россией, Китаем, Францией, Великобританией и США.

Эксперты подчёркивают, что организация действительно нуждается в реформировании, поскольку была создана сразу после Второй мировой войны.

«С тех пор уже трижды изменился мировой порядок. Рухнул биполярный мир. На смену ему пришёл однополярный, который тоже рухнул. Сейчас формируется новое мироустройство — полицентричный мир. ООН — некое зеркало, отражающее реалии современного мироустройства. И неэффективность ООН — следствие современных мировых проблем», — отметил Константин Блохин.

Однако, подчёркивает эксперт, к вопросу реформаторского толка в структуре ООН необходимо подходить обстоятельно. В противном случае есть риск повторить судьбу Лиги наций, а также сократить сферу интересов.

«Сейчас всё идёт к тому, что ООН будет похожа на Лигу Наций. Любая международная организация эффективна только тогда, когда мировой порядок стабилен», — отметил Блохин.

Эксперты также разделяют мнение о необходимости увеличить число участников организации, но с учётом интересов России.

«Я допускаю, что необходимо расширять число постоянных членов Совбеза ООН, но это необходимо делать последовательно и согласованно, учитывая интересы России в том числе», — сказал Блохин.

Напомним, международная организация Лига Наций была создана после окончания Первой мировой войны в результате Версальского соглашения в 1919 году. Задачи организации состояли в обеспечивании коллективной безопасности, урегулировании международных споров и предотвращении военных действий. Лига Наций прекратила существование в 1946 году.

В МИД РФ неоднократно заявляли о том, что СБ ООН нуждается в реформировании, поскольку текущий состав Совета Безопасности уже не соответствует реальному соотношению сил в мире.

«Совет Безопасности ООН, конечно же, нуждается в обновлении. Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире», — об этом весной 2018 года говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

СБ ООН был сформирован как постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций в 1946 году. В его состав входят 15 государств, в том числе пять постоянных — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Каждая из этих стран обладает правом вето. Изменение в составе СБ ООН происходили единственный раз — в 1965 году, тогда число непостоянных членов Совета возросло с шести до десяти.