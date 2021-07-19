Усатая женщина покоряет Америку: Сколько стоят гастроли Тихановской в США

В конце XIX века были очень популярны бродячие ярмарки с разного рода, как теперь говорят, фриками типа бородатой женщины или карликов на велосипедах. В веке XXI по этому пути пошла белорусская "усатая женщина" Светлана Тихановская, которая отправилась "с рабочим визитом" в США, по сути, с той же целью, что и ярмарочники XIX века, – заработать денег.

Дай миллион! Дай миллион!

Светлана Тихановская, по какой-то причине до сих пор считающая себя непризнанным президентом Белоруссии, в этом качестве отправилась в первые гастроли по Америке. Официально, ну, как официально… у Светланы в Твиттере – это официально? В общем, там сообщалось, что у Тихановской запланировано несколько встреч в Конгрессе, а самая важная встреча у Тихановской запланирована на сегодня с госсекретарём администрации Джозефа Байдена Энтони Блинкеном.

Но тут есть одна закавыка, которую невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла: встреча с Блинкеном назначена только в ежедневнике Тихановской, а вот в расписании самого Блинкена никаких Тихановских не значится. Нет-нет, вполне вероятно, что это не сладкие мечты женщины с неудачным шугарингом на лице, возможно, такая встреча и запланирована, и состоится. Просто Блинкен не хочет позориться и обнародовать эту информацию.

Пока же Тихановская встретилась только с недопослом США в Белоруссии Джули Фишер, которая осуществляет свою подрывную дипломатическую деятельность в качестве "посла" на территории Литвы. Александр Лукашенко просто не пускает в страну всякую нечисть, на что стоит ориентироваться и России.

Ну а теперь о том, зачем на самом деле Светлана Тихановская поехала в Америку и чем это путешествие может закончиться лично для фрик-оппозиционерки и белорусской оппозиции вообще. Дело в том, что – вот совпадение! – Конгресс США в эти дни выделяет 30 миллионов долларов на поддержку демократии в Белоруссии. Собственно, унавозить эту тридцатку и поехала Светлана Георгиевна. Дай Бог ей крепкого здоровья и хороший эпилятор!

Когда же мы будем делить наши деньги

На ту беду, на 30 миллионов резаных листочков с портретами американских президентов есть планы не только у Тихановской. Про такой куш прослышали другие не менее демократические лидеры белорусской оппозиции. В сущности, роль самой Тихановской в глазах западных кураторов упала до уровня "одного из лидеров оппозиции", как назвал её в недавнем материале немецкий рупор либералов Deutsche Welle. Согласитесь, "один из лидеров" – значительное понижение по сравнению с "избранным президентом", как её называли ранее западные СМИ.

Такое понижение безусловно связано с потерей авторитета среди змагарского населения Белоруссии, когда на празднование Дня воли вышел ровно никто, несмотря на то что Тихановская неистово призывала "смелых белорусов" всех как один подняться на борьбу с рЭжЫмАм. Это был сильнейший удар по проекту Франака Вячорки, который курирует Тихановскую от польских спецслужб. А теперь ещё вот это – "один из лидеров".

Этот сигнал от Deutsche Welle незамедлительно уловили нахлебники Тихановской по демократии, которые начали предъявлять "одному из лидеров", чего это она одна поехала в США и никого с собой не взяла, с кем можно разделить тридцатничек и развить демократию как не в себя.

Ещё "один из лидеров" оппозиции, Дмитрий Болкунец, намекнул в своём телеграм-канале, что неплохо бы Тихановской кинуть пайку на общак: "Думаю, будет правильно, если зарубежные поездки и встречи с зарубежными лидерами будут представлены не только одним офисом. Помешало ли бы визиту Светланы Тихановской, если бы рядом с ней сегодня в Вашингтоне были Валерий Цепкало (бывший первый заместитель министра иностранных дел, посол в США); Павел Латушко (бывший министр, посол); Владимир Астапенко (бывший первый заместитель министра иностранных дел, посол); Андрей Санников (бывший заместитель министра иностранных дел, посол); Павел Либер (инициатива "Голос"); Павел Маринич (инициатива "Зубр"); представители Координационного совета; штаба Виктора Бабарико?" – задаётся вопросом Болкунец.

При таком составе делегации на всех не хватит, ребята! Да ещё Болкунец потребует 10 процентов посреднических! Так что Светлана Георгиевна решила одна разобраться со становлением демократии в Белоруссии и за деньгами поехала одна.

"Я делаю вид…"

Забавно будет понаблюдать, какая грызня начнётся после практического выделения Конгрессом денег "на становление демократии". Когда финансовый поток заколосится зелёными бумажками, к нему потянутся "другие лидеры" и предъявят Тихановской счета на оплату демократии.

Это будет второе отделение ярмарочного концерта белорусской оппозиции, который обещает стать ещё более интересным, чем сами гастроли Тихановской в США. Тем временем разогрев у звезды оппозиционной ярмарки уже удался. В интервью "Голосу Америки" в первый же день своего визита Тихановская позабавила своим "боевым настроем":

"Голос Америки": Вы говорите, что белорусский протест находится в активной фазе. Не мне говорить вам, что ваши коллеги-политики, лидеры оппозиции были вынуждены покинуть страну, включая вас самих. Кто будет мобилизовывать этот мирный протест? Потому что мне кажется, что в стране никого не осталось.

Тихановская: Вы ошибаетесь. Это же наш протест? Всё население Беларуси вовлечено в этот протест. Да, многим пришлось бежать из страны из-за новых репрессий. Я говорю, Боже, благослови интернет, потому что действительно легко общаться с людьми, которые находятся на местах – через конференции Zoom и так далее. Мы находимся в постоянном диалоге с людьми в Беларуси. Мы не говорим людям, что делать. Люди на местах говорят, что им нужно от нас. Так это работает. Я нахожусь в 30 километрах от границы. Я делаю вид, что нахожусь в стране.

Почему-то представился Владимир Ленин в швейцарской эмиграции, который рассказывает в интервью швейцарской же газете: "Боже, благослови телеграф, телефон и почту. Я делаю вид, что нахожусь в Смольном. Так это работает".

Какое это было бы благо для нашей страны, если бы этот картавый карлик делал вид, что делает революцию. В сущности, Тихановскую "делание вида" должно устраивать. Именно это ей сейчас принесёт 30 миллионов долларов. А как только она неожиданно, прежде всего для себя, станет властью – её тут же сметут. Поскольку в силу природной недалёкости не умеет ничего, что противоречит тому же Ленину, который вещал, что "любая кухарка может управлять государством". Эта кухарка не может ничего. Факт.