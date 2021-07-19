|
Усатая женщина покоряет Америку: Сколько стоят гастроли Тихановской в США
19 июля 2021, 21:10 • 224 • Политика
В конце XIX века были очень популярны бродячие ярмарки с разного рода, как теперь говорят, фриками типа бородатой женщины или карликов на велосипедах. В веке XXI по этому пути пошла белорусская "усатая женщина" Светлана Тихановская, которая отправилась "с рабочим визитом" в США, по сути, с той же целью, что и ярмарочники XIX века, – заработать денег.
Дай миллион! Дай миллион!
Светлана Тихановская, по какой-то причине до сих пор считающая себя непризнанным президентом Белоруссии, в этом качестве отправилась в первые гастроли по Америке. Официально, ну, как официально… у Светланы в Твиттере – это официально? В общем, там сообщалось, что у Тихановской запланировано несколько встреч в Конгрессе, а самая важная встреча у Тихановской запланирована на сегодня с госсекретарём администрации Джозефа Байдена Энтони Блинкеном.
Но тут есть одна закавыка, которую невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла: встреча с Блинкеном назначена только в ежедневнике Тихановской, а вот в расписании самого Блинкена никаких Тихановских не значится. Нет-нет, вполне вероятно, что это не сладкие мечты женщины с неудачным шугарингом на лице, возможно, такая встреча и запланирована, и состоится. Просто Блинкен не хочет позориться и обнародовать эту информацию.
Пока же Тихановская встретилась только с недопослом США в Белоруссии Джули Фишер, которая осуществляет свою подрывную дипломатическую деятельность в качестве "посла" на территории Литвы. Александр Лукашенко просто не пускает в страну всякую нечисть, на что стоит ориентироваться и России.
Ну а теперь о том, зачем на самом деле Светлана Тихановская поехала в Америку и чем это путешествие может закончиться лично для фрик-оппозиционерки и белорусской оппозиции вообще. Дело в том, что – вот совпадение! – Конгресс США в эти дни выделяет 30 миллионов долларов на поддержку демократии в Белоруссии. Собственно, унавозить эту тридцатку и поехала Светлана Георгиевна. Дай Бог ей крепкого здоровья и хороший эпилятор!
Когда же мы будем делить наши деньги
На ту беду, на 30 миллионов резаных листочков с портретами американских президентов есть планы не только у Тихановской. Про такой куш прослышали другие не менее демократические лидеры белорусской оппозиции. В сущности, роль самой Тихановской в глазах западных кураторов упала до уровня "одного из лидеров оппозиции", как назвал её в недавнем материале немецкий рупор либералов Deutsche Welle. Согласитесь, "один из лидеров" – значительное понижение по сравнению с "избранным президентом", как её называли ранее западные СМИ.
Такое понижение безусловно связано с потерей авторитета среди змагарского населения Белоруссии, когда на празднование Дня воли вышел ровно никто, несмотря на то что Тихановская неистово призывала "смелых белорусов" всех как один подняться на борьбу с рЭжЫмАм. Это был сильнейший удар по проекту Франака Вячорки, который курирует Тихановскую от польских спецслужб. А теперь ещё вот это – "один из лидеров".
Этот сигнал от Deutsche Welle незамедлительно уловили нахлебники Тихановской по демократии, которые начали предъявлять "одному из лидеров", чего это она одна поехала в США и никого с собой не взяла, с кем можно разделить тридцатничек и развить демократию как не в себя.
Ещё "один из лидеров" оппозиции, Дмитрий Болкунец, намекнул в своём телеграм-канале, что неплохо бы Тихановской кинуть пайку на общак: "Думаю, будет правильно, если зарубежные поездки и встречи с зарубежными лидерами будут представлены не только одним офисом. Помешало ли бы визиту Светланы Тихановской, если бы рядом с ней сегодня в Вашингтоне были Валерий Цепкало (бывший первый заместитель министра иностранных дел, посол в США); Павел Латушко (бывший министр, посол); Владимир Астапенко (бывший первый заместитель министра иностранных дел, посол); Андрей Санников (бывший заместитель министра иностранных дел, посол); Павел Либер (инициатива "Голос"); Павел Маринич (инициатива "Зубр"); представители Координационного совета; штаба Виктора Бабарико?" – задаётся вопросом Болкунец.
При таком составе делегации на всех не хватит, ребята! Да ещё Болкунец потребует 10 процентов посреднических! Так что Светлана Георгиевна решила одна разобраться со становлением демократии в Белоруссии и за деньгами поехала одна.
"Я делаю вид…"
Забавно будет понаблюдать, какая грызня начнётся после практического выделения Конгрессом денег "на становление демократии". Когда финансовый поток заколосится зелёными бумажками, к нему потянутся "другие лидеры" и предъявят Тихановской счета на оплату демократии.
Это будет второе отделение ярмарочного концерта белорусской оппозиции, который обещает стать ещё более интересным, чем сами гастроли Тихановской в США. Тем временем разогрев у звезды оппозиционной ярмарки уже удался. В интервью "Голосу Америки" в первый же день своего визита Тихановская позабавила своим "боевым настроем":
"Голос Америки": Вы говорите, что белорусский протест находится в активной фазе. Не мне говорить вам, что ваши коллеги-политики, лидеры оппозиции были вынуждены покинуть страну, включая вас самих. Кто будет мобилизовывать этот мирный протест? Потому что мне кажется, что в стране никого не осталось.
Тихановская: Вы ошибаетесь. Это же наш протест? Всё население Беларуси вовлечено в этот протест. Да, многим пришлось бежать из страны из-за новых репрессий. Я говорю, Боже, благослови интернет, потому что действительно легко общаться с людьми, которые находятся на местах – через конференции Zoom и так далее. Мы находимся в постоянном диалоге с людьми в Беларуси. Мы не говорим людям, что делать. Люди на местах говорят, что им нужно от нас. Так это работает. Я нахожусь в 30 километрах от границы. Я делаю вид, что нахожусь в стране.
Почему-то представился Владимир Ленин в швейцарской эмиграции, который рассказывает в интервью швейцарской же газете: "Боже, благослови телеграф, телефон и почту. Я делаю вид, что нахожусь в Смольном. Так это работает".
Какое это было бы благо для нашей страны, если бы этот картавый карлик делал вид, что делает революцию. В сущности, Тихановскую "делание вида" должно устраивать. Именно это ей сейчас принесёт 30 миллионов долларов. А как только она неожиданно, прежде всего для себя, станет властью – её тут же сметут. Поскольку в силу природной недалёкости не умеет ничего, что противоречит тому же Ленину, который вещал, что "любая кухарка может управлять государством". Эта кухарка не может ничего. Факт.
Подпишитесь на нас
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2021, 07:35
|
19 июля 2021, 07:25
|
12 июля 2021, 23:10
|
13 июля 2021, 07:25
|
18 июля 2021, 20:25
|
16 июля 2021, 08:45
|
14 июля 2021, 04:30