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Усама бен Савченко
15 марта 2018, 17:09 • 114 • Карикатуры
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, намереваясь не только уничтожить гранатами правительственную ложу, обрушить купол парламента с помощью минометов, но и добить автоматами тех, кто выживет
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