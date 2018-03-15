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Усама бен Савченко

15 марта 2018, 17:09  •  114 • Карикатуры
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, намереваясь не только уничтожить гранатами правительственную ложу, обрушить купол парламента с помощью минометов, но и добить автоматами тех, кто выживет

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