Усама бен Савченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, намереваясь не только уничтожить гранатами правительственную ложу, обрушить купол парламента с помощью минометов, но и добить автоматами тех, кто выживет